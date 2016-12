Atenţie! Unde testăm carnea de porc, la Constanţa? Cât ne costă?

An de an, veterinarii ne informează să avem mare grijă atunci când ne procurăm alimentele specifice de sărbători. Sub nicio formă nu trebuie să încălcăm regulile; trebuie să ascultăm cu stricteţe sfaturile lor, în caz contrar ne riscăm sănătatea şi chiar viaţa. În primul rând, veterinarii informează că, în această perioadă, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa a intensificat controalele tematice pentru asigurarea unui climat de siguranţă pe întreg lanţul alimentar şi implicit pentru protecţia consumatorului. În afara acţiunilor specifice, DSVSA Constanţa recomandă populaţiei să achiziţioneze produsele alimentare (implicit carnea de porc şi produsele cu specific tradiţional) numai din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar veterinar. „Tot în acest sens, menţionăm că sacrificarea porcilor pentru consum public se realizează numai în abatoare autorizate, unde se realizează obligatoriu şi examenul trichineloscopic, carnea rezultată fiind marcată în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. Sacrificarea porcilor în gospodăriile populaţiei se realizează numai pentru consum familial, examenul trichineloscopic în aceste cazuri, fiind efectuat în mod obligatoriu, de către proprietarii animalelor, în locaţiile stabilite şi special amenajate de către DSVSA Constanţa”, anunţă DSVSA, într-un comunicat.

VETERINARII INFORMEAZĂ

Veterinarii informează că examenul trichineloscopic este metoda principală de decelare a parazitului Trichinella spp. din carnea de porc, mistreţ, urs, cal, nutrie, parazit care poate provoca afecţiuni ce se pot finaliza chiar cu decesul persoanelor care au consumat carne infestată. „Localizările cele mai frecvente ale larvelor sunt în muşchii de la baza limbii, diafragma şi pilierii diafragmatici, muşchii maseteri, muşchii intercostali, precum şi muşchii profunzi ai cefei, acestea constituind baza anatomică pentru proba recoltată în vederea analizării”, explică directorul DSVSA, dr. Geronimo Brănescu, în documentul citat.

UNDE TESTĂM CARNEA?

DSVSA Constanţa asigură examinarea trichineloscopică în punctele special amenajate aflate în sediul DSVSA Constanţa (de lângă Bila – zona Abator), Piaţa Brick, Piaţa Griviţei şi în cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din oraşele Mangalia, Cernavodă, Medgidia şi Năvodari. De asemenea, examinarea trichineloscopică mai este asigurată în 37 Circumscripţii de Asistenţă Veterinară diseminate pe teritoriul judeţului. Programul de funcţionare este în zilele lucrătoare şi zilele de sâmbătă, de la ora 8.30 la ora 17.00, iar în zilele de duminică de la ora 8.00 la ora 14.00.

CÂT COSTĂ? Tariful de examinare pentru porcul domestic este de 11,16 lei, TVA inclus. Este interzisă vânzarea porcilor vii şi comercializarea cărnii de porc în locuri neaprobate sanitar veterinar. Neconformităţile sau abaterile de la legislaţia sanitară veterinară sesizate pot fi comunicate la numerele de telefon 0241/682.417 sau 0786/577.007, precum şi la număr de telefon “Call Center” ANSVSA 0800.826.787.

IATĂ LOCAŢIILE

DSVSA CONSTANŢA + şos Mangaliei, nr. 78, telefon 0784/206.515

CSVSA CONSTANŢA NORD - Piaţa Griviţei, telefon 0784/206.514

CONSTANŢA – Piaţa Brick, telefon 0723/637.800

CSVSA NĂVODARI - str. Cabanei, nr. 3, telefon 0784/206.520

CSVSA MEDGIDIA - str. Tudor Vladimirescu, nr.1, telefon 0784/206.516

CSVSA CERNAVODĂ - str. Medgidiei, bloc H, telefon 0721/929.246

CSVSA MANGALIA- str. Rozelor, nr. 15 – 1, telefon 0784/206.510

