Au condus fără permis sau băuți și au fost prinși

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier veghează în județul Constanța pentru buna desfășurare a traficului. Din păcate, aproape în fiecare zi, unii au impresia că se pot urca la volanul unui autoturism fără a avea permis, pentru că știu ei să conducă mai bine decât cei care dau examen, sau au impresia că alcoolul nu le afectează capacitățile psihomotorii, uitând că, prin comportamentul lor, pot pune în primejdie pe alți participanți la trafic, care merg regulamentar și cad, de multe ori, victime nevinovate unui asemenea comportament. Astfel, joi, 11 mai 2017, la ora 10.35, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe I.N.-C.., în vârstă de 39 de ani, din Medgidia, care a condus un autoturism, pe DN 38, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule, iar polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța l-au depistat pe O.A-G., în vârstă de 22 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, în jurul orei 16.00, pe strada Soveja din Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul. Oamenii legii din cadrul Biroului Rutier Medgidia l-au depistat pe C.O., în vârstă de 42 de ani, din Medgidia, care a condus un autoturism, pe strada Silozului din Medgidia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În toate aceste cauze au fost întocmite dosare penale.