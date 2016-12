Aură de... „Lumină“ și culoare la Universitatea „Ovidius“

O sală mare, frumoasă, scăldată în lumină. De acest lucru aveau nevoie studenții plasticieni de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” pentru ca lucrările lor să fie puse cât mai bine în valoare. „Sala Studio”, situată la sediul de pe bd. Mamaia, în parcul Căminului Studențesc, a fost inaugurată marți, într-o zi mohorâtă de aprilie, cu... „Lumină”, cu multă lumină și... tinerețe. Expoziţia de pictură, gravură şi pictură pe sticlă „Lumină”, rod al unei colaborări româno-bulgare, între Universitatea „Ovidius” și Universitatea „Konstantin Preslavsky” din Shumen, Bulgaria, se prezintă ca o sărbătoare a culorii, inclusă în seria de manifestări ovidiene desfășurate sub genericul „Primăvara artelor”.

Sărbătoarea luminată a Învierii Domnului este prefigurată de o serie de picturi pe sticlă, asemenea unor vitralii, care prezintă momente din viața și Patimile lui Iisus Hristos, precum: intrarea în Ierusalim pe mânzul asinei, Drumul Crucii sau Răstignirea. Aceste teme pascale se regăsesc și în picturile tinerilor studenți ovidieni, atrăgând atenția o Pieta inspirată de marii maeștri ai artei universale. Organizatorii expoziției „Lumină” sunt: conf. Ilya Iankov, lect. Gheorghe Fărcăşiu, lect. Sînziana Romanescu și decanul Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Hanțiu.

„Îmi amintesc de prima expoziție cu colegii noștri din Bulgaria. De atunci ne-am propus să dezvoltăm relațiile de colaborare cu partenerii noștri. „Primăvara artelor“ se desfășoară la Universitatea „Ovidius” de aproape zece ani. Este însă prima dată când am reușit să dăm acestei manifestări o mare amploare prin spectacole, concerte, spectacole de teatru și dans în stradă, în autobuz, în parc”, a spus, în deschiderea manifestării, decanul Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Hanțiu. Aceasta le-a înmânat omologului său bulgar, prof. Margarita Boneva, și celorlalți colegi din țara vecină - conf. Ilya Iankov, prof. Dimitar Ciolacov, prof. Valeri Chakalov, conf. Iliya Ivanov și lect. Tania Iordanova - diplome „pentru colaborarea permanentă și activitatea artistică și de cercetare de-a lungul anilor, în cadrul Facultății de Arte“. „Domnul Ilya Iankov nu mai este colaboratorul nostru, este al nostru. Face parte din familia noastră”, a spus prof. univ. dr. Daniela Hanțiu, referindu-se la faptul că artistul bulgar face parte din colectivul Facultății de Arte - specializarea Pedagogia Artele Plastice și Decorative.

„Eu am fost coleg de an (n.r. - la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București) și parcă și de cameră, la un moment dat, cu Ilya Iankov. Ne-am regăsit după 30 de ani și am început această frumoasă colaborare”, a spus lect. Gheorghe Fărcăşiu.

„Această colaborare cu Universitatea „Ovidius” s-a consolidat în ani, prin prietenia mea cu Gheorghe Fărcașiu, cu care am studiat împreună la București. Rezultatul constă în expoziții de acest nivel, dar și între legăturile dintre profesori. Ne simțim foarte bine că în acest spațiu putem să punem în valoare arta, lucrările studenților noștri”, a precizat și conf. univ. dr. Ilya Iankov.

Expoziția „Lumină” va rămâne deschisă timp de trei săptămâni.

Studenții de la Facultatea de Arte care au adus primăvara și lumina pe simeze sunt: Claudiu-Mihai Argeşanu, Maria-Cătălina Ignat, Florentina Pălăduţă, Bogdan Zinceac, Ioana-Maria Nechita, Florentina Neculae, Cristina-Alina Costea, Nicoleta Constantinescu, Anamaria Amariei, Raina Ştefanov, Gabriel Pintilie, Lavinia Cernagor, Mihaela Florescu, Mioara Mitu, Mihaela Pancrat. După cum a mărturisit lect. Gheorghe Fărcăşiu, picturile realizate de studenții constănțeni au fost realizate într-un timp-record: doar trei zile, „testul culorii” fiind trecut cu brio de ovidieni. Acestora li s-au alăturat colegi de la Universitatea „Konstantin Preslavsky” din Shumen, Bulgaria: Maia Naidenova Nicolova, Ioana Veselinova Stoianova, Iordanca Valentinova, Boris Anghelov Ivanov, Ivan Veselinov Petcov, Stefan Bojkov și Svetlan Stefanov.

