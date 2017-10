Autobergamo Deva va juca în turul de elită al UEFA Futsal Cup

Echipa Autobergamo Deva, campioana României, a reușit o performanță extraordinară, calificându-se în Elite Round-ul UEFA Futsal Cup, echivalentul Ligii Campionilor pentru futsal. Formația antrenată de spaniolul Marco Lopez a dat lovitura în ultima etapă a Grupei a 8-a din Main Round, când avea nevoie de victorie pentru a termina pe primul loc. Deși puternica formație azeră Araz Naxçivan câștiga grupa doar cu o remiză, Autobergamo a reușit un succes istoric, scor 6-3 (3-1).

După primele două etape ale Grupei a 8-a, găzduită de Sala Sporturilor din Deva, Autobergamo avea șanse mici de calificare. Araz totaliza 6 puncte, maximum posibil, iar Mostar SG Staklorad, campioana Bosniei, cea care învinsese campioana României cu 3-2 în cel de-al doilea meci, pornea favorită în duelul cu Luxol St. Andrews. Campioana Maltei, care lăsase o impresie foarte bună în meciul cu Araz, a reușit surpriza și s-a impus cu scorul de 5-2, astfel că românii au rămas în cărțile calificării și i-au eliminat pe azeri! Pentru al doilea an consecutiv, futsalul românesc are o reprezentantă în această fază a competiției, pentru că în sezonul trecut City'US Tîrgu Mureș jucase în Elite Round-ul Ligii Campionilor.

„A fost un meci extraordinar, unul dintre cele mai frumoase și mai dramatice din toată cariera mea. Nici acum nu îmi vine să cred că am reușit să învingem o echipă de un asemenea calibru, precum Araz Naxçivan. Ghinionul din meciul cu Mostar SG Staklorad, când am pierdut cu 2-3, s-a transformat în noroc. Tot ce am avut, am marcat! Am intrat în teren cu un singur gând, să învingem și să ne calificăm”, a declarat, Florin Matei, autorul a trei dintre cele șase goluri ale campioanei României.

Tragerea la sorți a grupelor din faza Elite Round a UEFA Futsal Cup va avea loc săptămâna viitoare, la Nyon. Au mai obținut calificarea FC Stalitsa Minsk, Kairat Almaty, ASD Pescara C/5, Inter Fútbol Sala Torrejón de Ardoz, Dina Moscova, Braga/AUUM, Sporting Clube de Portugal, Ekonomac Kragujevac, MFC Kherson (Ucraina), FC Barcelona, Luparense C/5 (Italia), Győri ETO, Nacional Zagreb FC, 't Knooppunt Amsterdam și FP Halle-Gooik (Belgia).

Rezultatele turneului de la Deva:

Autobergamo Deva - Luxol St. Andrews 5-2 (au marcat pentru Deva: Mimi Stoica 7:43, Florin Matei 9:23, Cristian Matei 10:37, Alpar Csoma 21:03, Petrișor Tonița 25:06)

Araz Naxçivan - Mostar SG Staklorad 5-2

Araz Naxçivan - Luxol St. Andrews 6-4

Mostar SG Staklorad - Autobergamo Deva 3-2 (au marcat pentru Deva: Cr. Matei 23:20, A. Csoma 38:05)

Luxol St. Andrews - Mostar SG Staklorad 5-2

Autobergamo Deva - Araz Naxçivan 6-3 (au marcat pentru Deva: Fl. Matei 5:22, 18:12, 38:16, Ignat 17:06, Pînzaru 23:15, Tonița 37:22)

Clasament final în Grupa a 8-a:

1. Autobergamo Deva 6p

2. Araz Naxçivan 6p

3. Luxol St Andrews 3p

4. Mostar SG Staklorad 3p

