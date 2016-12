Bani la negru pentru fondul clasei. „Nu am voie să cer, dar vă oferiți să plătiți?“

19:03:05 / 22 Septembrie 2016

....putin despre fondul clasei!

Fondul clasei este o creatie de prin anii 1970-1980. A aparut mai intai in scolile din orasele mari. Strangerea de bani era interzisa si pe vremea aceea. Dar unii parinti, mai motati, adunau banii si ii foloseau, de regula pentru infrumusetarea clasei: se punea parchet, se schimbau gemurile, bancile, se cumparau materiale de curatenie...Asta in varianta maximala. In cea minimala se cumpara creta, 1-2 litri de motorina pentru spalatul dusumelei, detergent pentru banci, ....Practica aceasta s-a extins mai apoi in toate scolile. Inspectoratele scolare si autoritatile inchideau ochii pentru ca din contrubutia parintilor la fondul clasei sau scolii, statul scapa de multe cheltuieli, le trecea pe spinarea parintilor. O parte din bani se foloseau si la desfasurarea examenelor. Erau carati profesorii de la o localitate la alta, li se asigura cazarea sau masa din aceste fonduri. Autoritatile se faceau ca nu vad nimic. Lucrurile au luat o turnura ingrijoratoare dupa 1989. Aproape nimic nu se mai facea in scoala fara fondul clasei sau scolii. Uneori se strangeau sume chiar mari. Va imaginati, numai pentru bac, daca fiecare elev cotiza cu 100 lei si erau inscrisi in centrul de examen respectiv cateva sute de elevi ce sume ieseau din buyurnarele parintilor?....acestea asigurau cam tot ce insemna examenul: hartie, cartuse copiatoare, deplasari si mese comisii, atentiile de rigoare ....si mai ramanea ceva maruntis care se pierdea cine stia in ce buzunare....dupa o practica atat de intarita, este cam greu acum sa le scoti din cap profesorilor si chiar si aprintilor sa nu mai stranga/cotizeze la fondul clasei. Va imaginat ce gandesc parintii intr-o scoala amarata atunci cand stiu ca sarmanii copii vor invata intr-o clasa nevaruita, cu tabla sparta, fara lemne....Primaria nu are bani....Parintii trebuie sa improvizeze. Solutia este mana de la mana si imbunatatirea conditiilor din clasa respectiva...si pe urma mai este inca un aspeect care tine de educatia si cultura noastra. Noi, romanii, nu facem nimic fara sa scoatem bani din buzunar, fara sa dam si fara sa stam cu mana intinsa sa primim....asta este ....chiar daca nu convine, asta este realitatea....stiu eu ce stiu....nu degeaba am fost..... profesotr de serviciu!Pana una alta, parinti, aveti mare grija de copii. Scoala este saraca. Profesorii si mai si. Unii, dintre cei mai tineri, chiar saraci cu duhul....aveti mare grija de copii. Sa-i invatati sa nu se lase calcati in picioare. iar voi, daca vedeti ca treaba merge rau, nu stati cu mainile in san. Strigati, scrieti, iesiti in strada, faceti galagie.....