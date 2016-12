Bătaie între liberali pentru candidatura la Primăria Constanța

17:53:32 / 10 Octombrie 2015

singura optiune pentru comunitate

De departe, cel care se califica in batalia pentru Primarie este CHITAC Vergil, rectorul Academiei Navale! Trebuie sa intelegem ca a vemit vremea sa alegem un primar care sa ne reprezinte si care sa fie un model pentru comunitate! A venit vremea ca intelectualii acestei urbi sa stranga randurile si sa voteze un intelectual rasat, care are viziune si coerenta in fapte! Sa-i lasam pe ceilalti in continuare sa invarta micii pe gratar sau sa vanda carnati, iar noi sa fim solidari cu stiinta si inteligenta! Daca vrem sa fim respectati in comunitatea noastra, a venit vremea sa facem singura alegere: CHITAC Vergil!