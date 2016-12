Bătrâni jefuiți de indivizi mascați!

05:11:25 / 13 Ianuarie 2016

Rromarlani-caini rabiati, starpituri satanizate(proverb romanesc)

Nu am inteles la timpul respectiv de ce crima abominabila din Piatra nu a fost mediatizata. Nimic. Nici mazarenii, nici mugetliberistii. Mi'am zis ca, probabil, pana si crima este mediatizata selectiv in Kustendgea jigano-pesedista. Daca victima este Roman, nu dam stirea. Daca victima este Rromarlan, muicaaa, nu tace merdia o saptamana. Iar daca victima e Zsidan, Ioi moi!, nu tacem o luna. O cheama Marioara. Are 75 de ani si traieste singura in casa ei pe care a rdidicat'o cu Nea Marin, sotul plecat dintre noi, si mult iubit de sateni in frunte cu tinerii. La 1.30 dimineata a fost trezita de trei mascati cu...ciorapi de dama pe fetzele de satane. Cata terorare a indurat sarmana! I'au intors casa cu susul in jos pana au gasit banii pe care'i cautau, si ceva bijuterii. Dar, ea i'a recunoscut pe doi dintre criminali, unul fiind fiul de 17 ani al unui vecin ACIUAT in sat, un Tziganoid pe nume Tzotzoi. Copilul a fost cel ce'o tinea de gura, sa nu planga, sa nu tipe. Unul dintre ei a urlat la un moment dat sa'i rupa gatul, sa nu mai tipe(???) A reusit, unimitor, sa scape din casa pe fereastra pe care o fortasera criminalii. Am ramas inmarmurit cand am aflat, si am cautat pe merdia. In zadar. Dupa doua saptamani am aflat mai multe, inclusiv de ce merdia nu a informat. Primarabiat in Karamurat de care tine si Tasaul, e o Tziganca machidonizata, aciuata in Misia. Are relatii cu presa si a cerut prietenelor "ziariste" sa nu mediatizeze crima de pe...mosia ei. De necrezut, Coane Fanica. Cum de necrezut este ca nebunul vecin a gandit ca batrana nu'l va recunoaste daca si'a pus ciorap pe fatza. Daca astfel de crime au ajuns la ordinea zilei in fost Romanie, evident, nu mai e nimic de facut! KkapIUDAlismul A DISTRUS tot ce tine de romanism. Daca si intr'un satuc tinerii jewnglishtanizati ii ataca pe vecini, nu cred ca se mai poate vorbi de morala. Ca de asta e vorba - am aflat ca nebunii au vazut un film Amerikknar inainte de a comite crima, in timpul vizionarii consumand alcool-otrava ca sa se'mbete si sa aibe...curaj. Inutil sa mai comentez de Militie. In loc sa foloseasca stiinta ca sa demonstreze crima, i'au batut pe criminali sa recunoasca. Este arhicunoscut ca multi militieni Rromarlani sunt ei insisi criminali. Trebuie ca fostii Romani au pacatuit atat de mult, ca Dumnezeu le'a luat mintile, transformat in Rromarlani si aruncat in bratele Satanei Jewnglishtaneze! Ca din Jewnglishtan vin crima si violenta. Prin...kkltura amerikknara ce este aparata de...skktul de la Leusteanu("Deveselu") si baza militarat-narcomaniaca de la Karamurat. Aleluia!