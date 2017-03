Birmingham, unul dintre cuiburile islamiștilor britanici. De aici a fost închiriată maşina folosită în atentatul de la Londra!

Orașul Birmingham, de unde autorul atacului comis miercuri la Londra, Khalid Masood, închiriase un autoturism Hyundai, este unul dintre cuiburile islamiștilor britanici, de aici provenind 39 dintre cele 269 de persoane condamnate pentru acte de terorism în Marea Britanie în perioada 1998-2015, relatează agenția de presă Reuters. Printre actele respective se află răpirea și uciderea prin decapitare a unui militar britanic. În luna decembrie, doi bărbați au fost declarați vinovați pentru că intenționau să-i dea suma de 3.000 de lire sterline (3.750 de dolari) lui Mohamed Abrini (cunoscut și drept „bărbatul cu pălărie” de la aeroportul Bruxelles-Zaventem), suspect în urma atentatelor comise la Bruxelles la 22 martie anul trecut și soldate cu 32 de morți și cel puțin 320 de răniți.

În Birmingham trăiesc peste 213.000 de musulmani, ceea ce reprezintă mai mult de o cincime din populația orașului, potrivit unui recensământ din 2011. Automobilul pe care Khalid Masood l-a folosit în atacul de miercuri de la Londra fusese închiriat de la filiala din Birmingham a companiei „Enterprise's Spring Hill”, ceea ce sugerează că autorul încă avea legături cu această zonă.

După atacul din 22 martie, poliția britanică a efectuat percheziții la Birmingham, arestând cinci bărbați și două femei sub bănuiala de pregătire a unor acte teroriste. Este posibil ca Masood să fi închiriat un apartament situat în apropiere de cartierul Edgbaston din Birmingham, nu departe de birourile firmei „Enterprise's Spring Hill”, și ca una dintre proprietăți să fi fost vizată de acțiunile poliției. Potrivit publicației „The Sun“, în ajunul atacului calificat de premierul britanic Theresa May drept un „atac asupra democrației”, Khalid Masood și-a petrecut noaptea în camera 228 a hotelului Preston Park din Brighton (coasta de sud a Angliei), unde a mâncat un kebab la pachet. O noapte de cazare la acest hotel costă 59 de lire sterline. ''Un act de terorism a încercat să ne reducă la tăcere democrația. El și-a vărsat furia fără discernământ contra unor bărbați, femei și copii nevinovați'', a declarat joi Theresa May în fața membrilor Camerei Comunelor, adaugă Reuters.