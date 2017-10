Bombe rudimentare, puse sub camioane ale Lafarge la Paris

Șase sticle cu benzină legate la un „dispozitiv de aprindere rudimentar” au fost descoperite joi dimineață sub camioane ale producătorului franco-elvețian de ciment Lafarge în nord-estul Parisului, transmite AFP, citând surse apropiate anchetei. Descoperirea a avut loc la câteva zile după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe butelii cu gaz, echipate cu un dispozitiv de aprindere, au fost găsite într-un imobil din capitala Franței. Șase persoane, dintre care două aflate în evidențe pentru radicalizare, au fost reținute de poliție în ancheta respectivă. După descoperirea de joi dimineață, făcută de angajați ai Lafarge, a fost sesizată imediat poliția judiciară din Paris, iar Parchetul a deschis o anchetă pentru tentativă de distrugere prin incendiu. Serviciile antiteroriste nu au fost sesizate în acest stadiu. „Sistemul de aprindere descoperit sub camioane, unul rudimentar, nu are, la prima vedere, nimic în comun cu cel descoperit la canistrele cu gaz”, a declarat o sursă apropiată anchetei. Grupul Lafarge, care a fuzionat cu cel elvețian Holcim în 2015, este sub anchetă pentru că ar fi finanțat în mod indirect grupări armate în Siria, printre care și organizația DAESH (Statul Islamic, SI - n.r.). În septembrie 2016, cinci butelii cu gaz, dar fără dispozitiv de aprindere, au fost descoperite într-un autovehicul în centrul Parisului, nu departe de catedrala Notre-Dame. Un comando de femei, ghidate din Siria de DAESH, a fost arestat în acest caz.