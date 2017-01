Bovină cu boala vacii nebune - fără risc pentru populație!

Cazul atipic de encefalopatie spongiformă bovină (ESB) - boala vacii nebune - depistat la o carcasă de bovină din România nu prezintă niciun risc pentru sănătatea populației, însă autoritățile veterinare au luat absolut toate măsurile ca și în cazul bolilor transmisibile clasice, a declarat, ieri, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Vladimir Mănăstireanu. ”În urma investigațiilor făcute până în acest moment și având confirmarea a două laboratoare de referință, cel național pentru encefalopatie spongiformă bovină din cadrul IDSA și cel european din Marea Britanie, putem spune cu certitudine că este un caz atipic de ESB, cazurile atipice apărând în mod spontan și natural la bovinele de peste doi ani și jumătate”, a precizat Mănăstireanu. El a subliniat că autoritățile veterinare au distrus carcasa, produsele și sub-produsele la care s-a identificat această encefalopatie spongiformă atipică, precum și carcasele învecinate pe linia de tăiere cu această bovină. ”De asemenea, am izolat cohorta din care face parte bovina respectivă, astfel încât, după finalizarea anchetei, să o distrugem și pe aceasta. Nu în ultimul rând, am limitat mișcarea animalelor de unde a provenit bovina identificată cu encefalopatie spongiformă bovină atipică. În ancheta noastră sunt implicate mai multe instituții ale statului”, a adăugat Vladimir Mănăstireanu.

DECIZIE SURPRINZĂTOARE Deși Rusia nu importă carne de bovine din țara noastră, Autoritatea federală sanitar-veterinară din această țară (Rosselkhoznadzor) a interzis importurile de bovine, carne de vită și produse din carne din România, acuzând o epidemie de encefalopatie spongiformă bovină (ESB), cunoscută ca boala vacii nebune, transmite agenția de presă Itar-Tass. Șeful ANSVSA este surprins de reacția Rusiei în acest caz, mai ales că România a anunțat cazul la Oficiul Internațional pentru Epizootii (OIE), la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ( EFSA) și la Centrul european de prevenire și control al bolilor. ”Rusia nu importă de la noi carne de vită și nu înțeleg de ce apărut această reacție a Rusiei, în condițiile în care noi am informat OIE și în acel moment află toate statele membre ale acestui for internațional. De asemenea, am informat și EFSA, și Centrul european de prevenire și control al bolilor, iar cazurile atipice nu sunt cazuri care aduc atingere siguranței alimentare. Din acest punct de vedere, toată populația să stea liniștită, pentru că nu s-a dus o atingere siguranței alimentare a României. Ancheta este în curs de desfășurare, iar când va fi finalizată, o să facem publice toate datele”, a spus Mănăstireanu. În România nu s-a înregistrat niciodată forma clasică de encefalopatie spongiformă bovină (ESB), au afirmat reprezentanții ANSVSA. La începutul lunii iunie, România a primit din partea Organizației Internaționale de Epizootii (OIE) certificatul prin care i se recunoaște statutul de țară cu risc neglijabil pentru boala vacii nebune. România a efectuat analize timp de șapte ani pentru a putea primi acest standard din partea OIE, standardul de top din cele trei pe care le emite. Din cele 178 de state membre OIE, doar 25 au standardul de risc neglijabil la fel ca al României, 20 au risc controlat, iar restul țărilor sunt cu risc nedeterminat. Dacă este sau nu declarată stare de alertă la Constanța, purtătorul de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Corina Ivanciu, a declarat că absolut toate informațiile legate de acest subiect vor fi comunicate, potrivit procedurilor, doar prin autoritatea centrală - ANSVSA. Prefectul de Cluj, Ioan Gheorghe Vuşcan, a declarat ieri că există suspiciunea ca bovina depistată pozitiv la testarea făcută să provină de la un fermier din satul clujean Deuşu şi ea ar fi fost tăiată într-un abator din Bistriţa-Năsăud.