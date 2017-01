Câți constănțeni și-au găsit de muncă prin AJOFM

Prin intermediul Programului de Ocupare pe 2015, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a reușit să încadreze în câmpul muncii, în primele șapte luni din 2015, 220.162 de persoane. “Pentru anul acesta, am avut ca obiectiv încadrarea unui număr de 350.000 de persoane, la nivel naţional, prin Serviciul Public de Ocupare. Iată că, în primele şapte luni, am reuşit realizarea unui procent de aproape 63% din ceea ce ne-am propus”, a declarat preşedintele ANOFM, Cristiana Barbu. La Constanța, în primele șapte luni din acest an și-au găsit un job 4.318 persoane, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor furnizate de ANOFM, cei mai mulți constănțeni care au reușit să-și găsească o slujbă au fost cei cu vârste peste 45 de ani (2.190), urmați de cei cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani (1.177) și de cei cu vârste între 25 și 35 de ani (697). În schimb, doar 254 de persoane care au sub 25 de ani și-au găsit un job. Totodată, la Constanța, din cele 4.318 persoane care au ocupat un post, 2.903 provin din mediul urban și doar 1.415 din mediul rural, iar 2.816 sunt femei și 1.502 bărbați. Printre cei care s-au angajat în primele 6 luni din 2015 în județul nostru s-au numărat și persoane defavorizate, mai precis 59 de țigani și două persoane cu handicap.

La nivel național, 34.239 de persoane din cele 189.262 încadrate în primele 6 luni sunt tineri cu vârsta sub 25 ani, 45.188 au între 25 și 35 ani, 49.242 au între 35 şi 45 ani, iar 60.593 sunt persoane de peste 45 ani. Judeţul Timiş se află pe primul loc, cu 12.967 de persoane încadrate, urmat de judeţul Suceava - cu 11.221 de persoane angajate.