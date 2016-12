Candidatul PNL Vergil Chițac: „În Constanța se construiește în mod haotic“

14:25:41 / 08 Decembrie 2016

nimic nou

Cand a aparut pe scena politica domnul Amiral,nu am fost prea entuziasmat, pentru ca m-am gandit ca nu se pricepe la nimic, in afara de armata. Dupa cateva luni de zile, toate s-au confirmat, nu are nici habar de liberalism, mai ales de cel romanesc. In toata tara s-a construit haotic, in orase conduse de psd-isti sau pnl-isti, nu e nici o diferenta. A critica doar Constanta, doar in campanie electorala, e corect, dar nu are nici un efect. Ca sa aiba efecte trebuie educatie, corectitudine si profesionalism! Unde gaseste dl. Amiral? La liberalii din Mangalia, Eforie, Costinesti, Ovidiu, etc? La liberalii din alte orase sau comune? Domnule Amiral, faceti curatenie in pnl si apoi mai vedeti cu orasul, cu psd, etc!