Ce se întâmplă cu Pilonul II de Pensii. Premierul Mihai Tudose are răspunsul

Premierul Mihai Tudose a vorbit vineri, la Neptun, despre Pilonul II de Pensii. Șeful guvernului spune că nu se pune problema desființării Pilonului II de pensii. „Este vorba despre luarea unei decizii în ceea ce privește alocarea unei sume la cele două componente, ambele sunt de stat, doar că una are un management privat. O jumătate de sumă se va duce la Pilonul I, iar cealaltă jumătate la Pilonul II. S-a constatat că randamentul la Pilonul I - are ca reper salariul mediu pe România - este mult mai mare decât randamentul obținut la Pilonul II. Din această cauză am solicitat Ministerului de Finanțe ca împreună cu cei de la sistemul de pensii să facă o analiză. (...) În prima lună am luat la mână tot ce înseamnă aceste cifre, să vedem ce randament are acel Pilon II administrat privat, și am constatat cu surprindere că statul este un mai bun administrator la acest lucru. Am văzut dezbaterea. Dezbaterea a pornit de la premisa greșită că vrem să desființăm Pilonul II de pensii. Nu este adevărat. Că vrem să luăm bani din Pilonul II de pensii. Nu este adevărat”, a declarat Mihai Tudose, citat de dcnews.ro.