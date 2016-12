Ce subvenții pentru căldură pregătește Primăria?

15:26:13 / 10 Septembrie 2015

nu mai vrem subventii..puneti tiganetul la munca

Ce radet.ce subventii?doar ptr tiganet si ptr aia de au minum pe economie pe cartea de munca si restul de 500 de euro in mana,ca sa nu fie impozitat patronul si angajatul sa poata sa se planga ca n are bani,cerand astfel subventie?ca sunt multi asa..am si eu vecina care e saeaca.are pensie de 400 ron.si barba su 800.dar amandoi muncesc la negru.dar acdle venituri nu le declara.iar fii su.are 800 pe cartea de munca si 1500 de euor in mana.si figureaza ca e plecat din tara.dar au ei subventie?au.sokutia:GAZE.lasati ne sa punem gaze...cat consum.atat platesc.ce pausal.ce teava prin casa mea.ce caldura cand afara sunt 19 grade, in luna aprilie _mai?oricum radet ul e plin de datorii..va da faliment..pana cand sa sustinem tiganet_ul din HC cu subventie lumina.casa mocca .subventie caldura.iar ei sa vanda tigari_tigari in tomis 3.gara,piata grivitei.sub ochii politistilor?