„Cina cea de taină“ la ALDE. Banias și Tucan s-au împăcat!

Surpriză mare la Constanța, chiar înainte de Săptămâna Mare. Liderii ALDE au îngropat securea războiului și s-au împăcat. După ce a fost la numai un pas de a fi debarcat de la șefia filialei, președintele ALDE Constanța, deputatul Mircea Banias, a stat la aceeași masă cu adversarii de până mai ieri din partid și, sâmbătă, au votat, cot la cot, lista cu cei 22 de delegați, pentru Congresul partidului de la București, din 21-22 aprilie. „Nu am fost certați niciodată. Au fost niște dispute, pe care le-am discutat împreună și am ajuns la concluzia că toți ne dorim ca partidul să meargă înainte și să devină mai puternic. O dispută în interiorul partidului nu aduce beneficii nimănui. Toți ținem la ALDE și vrem să devină mai importantă decât este acum. (...) Există o continuare o controversă în legătură cu Delegația Permanentă, e și o chestiune care va fi tranșată în instanță săptămâna viitoare, dar lucrurile sunt foarte clare: noi toți respectăm statutul și considerăm că interesul nostru este să mergem înainte! Toți membrii ALDE își doresc să fie un Congres în care să se aleagă o conducere unică! Practic, în protocolul de fuziune scrie acest lucru! E obligatoriu! În legătură cu modul și data desfășurării Congresului sunt controverse, dar vor fi lămurite”, a spus președintele ALDE Constanța, Mircea Banias. În ceea ce privește situația lui Daniel Constantin, care a acționat pe căi juridice împotriva lui Călin Popescu-Tăriceanu și a blocat conturile partidului, Banias a precizat că „treburile pe care dumnealui le invocă vor fi lămurite în cel mai scurt timp posibil” și că, de fapt, susține candidatura lui Tăriceanu! „Relația mea cu domnul Daniel Constantin este una foarte bună, ca și relația cu domnul Tăriceanu. Nu am avut dispute personale. Sunt un membru de partid care știe să respecte deciziile și actele partidului și ale instanțelor și voi face așa cum va fi declarat statutar și legal. (...) Nu este (Daniel Constantin – n.r.) sacrificatul de serviciu, eu sunt convins că și pentru Daniel Constantin este loc în partid și chestiunile pe care dumnealui le invocă vor fi lămurite în cel mai scurt timp posibil. Este copreședinte al ALDE și sper să rămână unul din cei care vor conduce partidul în continuare. În câteva zile, lucrurile se lămuresc: ori albă, ori neagră! (...) Să nu vă imaginați că eu nu susțin candidatura domnului Tăriceanu, am spus de mult că mi se pare cea mai potrivită persoană să ocupe funcția de președinte, ce am reclamat eu și îmi păstrez opinia este că lucrurile trebuiau să fie organizate altfel, dar e o chestiune care se va lămuri în zilele următoare!”, a spus Mircea Banias.

CINE A REALIZAT „MAREA ÎMPĂCARE”?

După ședința de sâmbătă, ochii au fost ațintiți pe Valentin Vrabie, părerile unanime fiind că primarul de la Medgidia a împăcat cele două tabere. De altfel, se pare că Tăriceanu i-ar fi trasat misiunea lui Vrabie să îi împace pe certații de la Constanța, cel puțin până la Congres. „Nu a fost o solicitare de la centru sau o recomandare. Evident, toți colegii de la centru își doresc să depășim momentul acesta de dispute interne, cred că cel mai periculos în politică e să lași orgoliile să vorbească! Trebuie să fim raționali, avem obiective în perioada imediat următoare, suntem la guvernare, suntem parlamentari cei care susținem guvernul și nu s-a exprimat nimeni altfel. (...) Nu vreau să îi fac laudio lui Vrabie, dar e un politician cu experiență și un factor de echilibru în organizație”, a comentat Mircea Banias. Până vineri, Banias și compania și Tucan și compania au fost la cuțite. În această situație, s-a tot vorbit despre statut și prevederi statutare, cine a convocat Delegația Permanentă și cine a condus-o și de ce nu este recunoscută. În ceea ce privește ședința de sâmbătă, Banias și Tucan s-au contrazis în același timp! Întrebat cine a convocat cea mai recentă ședință, Banias a precizat că „Președintele organizației, adică eu am condus ședința! (...) Conform statutului, o ședință de birou se convoacă de către președinte sau de către o parte a membrilor organizației. Nu am convocat-o eu, dar am participat și am...”, întrerupt imediat de Tucan: „Și... (el – n.r.) și (noi – n.r.)!”

De cealaltă parte, Jean Paul Tucan s-a arătat dispus să șteargă cu buretele circoteca de la Delegația Permanentă, susținând că:

„Nu mai este cazul! Nu mai discutăm de... nu mai este cazul, avem un singur proiect comun: să avem un Congres, un președinte unic și cât mai mulți la această masă! (...) Nu vor mai exista sancțiuni în partid și nu vor urma excluderi, așteptăm Congresul, vom avea un președinte. (...) A fost o propunere pentru domnul Mangiurea. (...) Nu vom avea dispute până la Congres și sper că nici după Congres și să avem o sală plină, cu colegi care se înțeleg și se va merge minunat”, a precizat Tucan, completat de Banias: „Nu a fost o decizie statutară și nu ne interesează... nu a fost nimeni exclus!” La ședința de sâmbătă au participat 300 de persoane, convocate de Mircea Banias.