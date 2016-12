Colțul Troll-ului - Teroristul din ultima bancă

În grupul oamenilor fără discernământ de pe rețeaua de socializare Facebook, care atrage idioții la fel cum o amandină abandonată pe terasă atrage muștele, circulă o nouă idee - să nu se mai deschidă conturi bancare pentru migranți! De ce? Pentru că ar putea fi teroriști. Ce nu înțeleg oamenii ăștia este că și-un cetățean francez/belgian/(inserați aici nume de țară comunitară) get-beget - și nu neapărat unul colorat și cu tricou cu „I love ISIS“ - poate fi la fel de terorist. Poate s-a uitat pe Twitter, la clipuri cu execuțiile din Statul Islamic, și i-au plăcut, așa că le scrie și cere finanțare ca să-și construiască o bombă. El are deja cont bancar, așa că ce-ar fi să nu-și mai facă nimeni conturi bancare? Așa vom fi siguri că terorismul nu se mai finanțează în mod ipocrit prin canalele financiare vestice. Și dacă tot am luat-o pe drumul ăsta, ce-ar fi să tăiem și accesul la internet, că parcă prea ușor ajunge propaganda jihadistă aici, ba chiar afli cât ai zice „click“ cum să construiești o bombă din produse de curățenie? Hai să limităm și televiziunea la două ore pe seară, doar cu știri aprobate de la Centru. Și-n plus, adio Playstation, adio jocuri online! Gata cu distracția! Iar muzica rock?!? Nu mă stârniți. Sataniștii ăștia prea atrag teroriști (la fel cum Facebook-ul atrage proști, ce să vezi!). Și ultima etapă, cea mai cool, de altfel, deși un pic cam greu de realizat, va fi să-l aducem din morți pe Ceaușescu! What a wonderful world it would be! P.S. Soluția de oameni normali este să-i tragi la răspundere pe bancherii care mută, cu bună știință, banii teroriștilor de orice fel.