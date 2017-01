Concursul de fotografie „Meseriile mării“ și-a desemnat câștigătoarele

Pentru al treilea an consecutiv, Alianţa Franceză Constanţa (AFC) a lansat o provocare celor pasionați de imagine: să surprindă în fotografii artistice „Meseriile mării”. Cele mai frumoase dintre ele au fost înrămate și expuse în Muzeul de Artă, în compania selectă a operelor de artă semnate de nume mari ale plasticii românești. „Ne bucurăm că de la an la an calitatea fotografiilor este din ce în ce mai bună”, a spus, în deschiderea manifestării, președintele AFC, Ileana Meheleanu.

Miercuri, cu o zi înainte de Ziua Națională a Republicii Franceze, cele mai frumoase fotografii artistice au fost premiate în sala „Nicolae Grigorescu”, juriul care a ales lucrările câștigătoare fiind format din gazda manifestării, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, și din doi artiști-fotografi reprezentativi ai Constanței: Bebe Pitei și Constantin Grigoruță.

„FIECARE DINTRE NOI FOTOGRAFIEM, DAR NUMAI UNII DINTRE NOI POT SĂ FACĂ O FOTOGRAFIE ARTISTICĂ”

„Uneori realitatea frumoasă poate deveni o operă de artă foarte frumoasă sau uneori poate produce o operă sau o fotografie de o calitate îndoielnică (...) Fiecare dintre noi fotografiem, dar numai unii dintre noi pot să facă o fotografie artistică. Celelalte sunt documentare”, a spus dr. Doina Păuleanu.

După deliberările juriului, cu Premiul I a fost răsplătită Brândușa Izabela Dan, Premiul al II-lea a ajuns la Magda Fulger, iar Premiul al III-lea i-a fost oferit Mihaelei Iordan.

Întâlnirea de miercuri, din sala „Nicolae Grigorescu”, a avut trei obiective: premierea câștigătorilor concursului „Meseriile mării”, înmânarea unor diplome instituțiilor de învățământ, licee și colegii, cu profil bilingv și elevilor care s-au remarcat cu rezultate speciale la competițiile desfășurate în limba lui Moliere, precum și marcarea, în avans, a Zilei Naționale a Franței, sărbătorită anual pe 14 iulie.

Expoziția „Meseriile mării” / „Les métiers de la mer” va rămâne deschisă până pe 25 iulie. Concursul cu același nume a fost organizat de AFC, în parteneriat cu CMA Ships Romania, muzeul-gazdă și Consulatul Onorific al Republicii Franceze la Constanța.

