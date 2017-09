Constantinescu: „Nimeni nu mai accesează bani europeni, ca să nu ajungă ca mine“

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost adus, ieri, în fața unui judecător de la Curtea de Apel București (CAB), potrivit reporterntv.ro. Motivul este legat de apelul formulat de acesta la decizia Tribunalului București din data de 22 iunie, prin care i s-a respins ca inadmisibilă contestația la executare a pedepsei în dosarul "CMZ". Nicușor Constantinescu spune că a fost condamnat la cinci ani de închisoare în această cauză,deși nu și-a încălcat atribuțiile ce țin de legislația primară,așa cum a statuat CCR prin decizia 405."Anul trecut, în plin proces, CCR mi-a admis excepția de neconstituționalitate în acest dosar pentru că nu am încălcat nicio atribuție expresă prevăzută de legislația primară. La ora asta niciun președinte de Consiliu Județean, niciun primar nu are curajul să voteze pentru accesarea de fonduri europene de frică, de groază de ce mi s-a întâmplat mie și lui Radu Mazăre! De un an și ceva nimeni nu mai votează pentru bani europeni. De groază! Dispuneți încetarea măsurilor penale acum, imediat, pentru că nu am încălcat nicio atribuție prevăzută de legislația primară!",a declaratNicușor Constantinescu. CAB a respinscontestația la executare formulată de Nicușor Constantinescu în dosarul subfinanțării Centrului Militar Zonal (CMZ). Decizia este definitivă.