Crin Antonescu despre situația din PNL: Trebuie umblat la melodie, nu la soliști

06:36:08 / 10 Iunie 2016

DACA TACEA , FILOZOF RAMANEA .

Dl Antonescu , ocoleste esentialul si vorbeste in parabole . El a fost compozitor , solist si dirijor alaturi de Ponta , in cel mai prost cor politicianist cand au compus USL , melodia funebra cantata pe mormantul liberalismului . Chestia cu melodia si solistii este doar o figura de stil . Cand dai partitura melodiei pe mana afonilor , nu poate rezulta decat o formatie formata din broaste . Ambii , Ponta si Antonescu au complotat de dragul parvenirii in functii nemeritate , dovedind in final ca nu sunt capabili de performante politice si nici macar vocale . Au avut totusi , amandoi , un rol important . Ne-au demonstrat ca un partid politic devine o factiune atunci cand renunta din motive oportuniste , la doctrina , ideologie si program . Cetatenii , electoratul au nevoie de politicieni devotati interesului general , nu de lautari sau solisti de carciuma .