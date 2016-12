Cu banii luați și fără vacanță! Turiștii păcăliți pot cere despăgubiri uriașe!

Planurile de vacanță ale turiștilor care și-au cumpărat sejururi de la agenția Genius Travel au fost năruite în doar câteva zile, după ce compania și-a anunțat clienții, printr-un e-mail, că a intrat în insolvență. Așa au rămas și cu banii dați, și fără concedii, singura speranță a acestora pentru recuperarea prejudiciului fiind banii de asigurare ai agenției. Pentru că îi aduce prejudicii de imagine, Asociația Națională a Agențiilor de Turism a decis excluderea Genius Travel din rândurile sale.

Turiștii care și-au cumpărat vacanțe în această perioadă prin intermediul agenției de turism Genius Travel, cu sediul în București, au rămas și cu banii dați, și fără vacanță, după ce reprezentanții agenției și-au anunțat clienții printr-un e-mail că intră în insolvență și nu le vor putea onora vacanțele cumpărate. “Relativ la pachetele turistice achiziţionate de dumneavoastră vă anunţăm că, începând din 16.08.2016, societatea Genius Travel se află în stare de insolvenţă de fapt, urmând ca până la 19.08.2016 să depunem la Tribunalul Bucureşti o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei. Sumele plătite de dumneavoastră vor fi înscrise în listele cu creditori ale societăţii şi veţi fi citat ulterior de către administratorul judiciar, pentru a vă înscrie la masa credală. Totodată, vă rugăm să nu mai efectuaţi călătoria aferentă pachetului turistic pentru că aceasta nu a mai putut fi plătită din motivele descrise mai sus. Ne cerem scuze pentru situaţia creată!”, aşa arată mesajul dintr-un e-mail trimis de agenţia de turism Genius Travel (membră ANAT) unui client care a cumpărat o vacanţă în Bulgaria pentru luna august. Potrivit „Ziarul Financiar“, acesta este al treilea e-mail primit de turist, după ce primul mesaj, din 12 august, îi transmitea clientului să nu mai plece în vacanță, în timp ce al doilea, transmis la o zi distanţă, menţiona că situaţia s-a rezolvat şi încuraja efectuarea călătoriei. Cu toate acestea, turiștii au primit și al treilea mesaj, în care li se spunea că firma intră în insolvență, cu toate că și-au plătit vacanțele încă din iulie. Revoltați, clienții au făcut plângeri la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), din care Genius Travel a făcut parte până miercuri, 17 august. Alții au mers direct în instanță, pentru a-și recupera prejudiciul.

ANAT A EXCLUS AGENȚIA GENIUS TRAVEL DIN ASOCIAȚIE

ANAT a transmis un comunicat în care a anunțat că a exclus agenţia de turism Genius Travel, pentru prejudicii morale create asociaţiei, potrivit statutului ANAT, prejudicii de imagine create agenţiilor de turism membre şi nemembre, care funcţionează corect şi îşi respectă clienţii, prejudicii materiale create turiştilor care au cumpărat vacanţe de la Genius Travel şi nu le pot efectua. ”ANAT a cerut explicații Genius Travel încă de vineri, 12 august, când mai mulți turiști au contactat asociaţia, în urma mesajului primit de la agenție, prin care își anunța starea de insolvență. ANAT a îndrumat turiștii să își verifice rezervările, chiar și după ce sâmbătă agenția a declarat clienţilor ei şi asociaţiei că a depășit situația critică de vineri. Plângerile au continuat şi marţi, 16 august, când Genius Travel a repetat anunțul referitor la deschiderea procedurii de insolvență, de data aceasta pe 19 august. ANAT urmăreşte atent evoluţia situaţiei pentru a informa turiştii ce au de făcut pentru obţinerea despăgubirilor legale”, se arată în comunicatul ANAT.

DESPĂGUBIRI PENTRU TURIȘTI ÎN LIMITA A 10.000 DE DOLARI

Directorul general al Direcției Generale de Control și Autorizare din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT), George Borună, a declarat pentru Profit.ro că, în cazul unei insolvențe, clienții își pot recupera banii de la firma de asigurări. ”Intri în insolvență în urma deciziei unui tribunal. Chiar dacă a intrat în insolvență, atâta timp cât are activă polița pentru insolvență sau faliment, cetățenii se duc și se adresează societății de asigurări unde are firma polița și își recuperează de acolo banii”, a spus acesta. El a precizat că Genius Travel are o poliță de asigurare la Gerroma valabilă până în aprilie anul viitor, cu o limită de asigurare de 10.000 de dolari, iar turiștii se pot adresa firmei de asigurare, în condițiile contractuale, după 15 zile de la data la care solicită agenției rambursarea banilor, iar aceasta refuză.

CONTROL

ANT a anunțat că a făcut un control la sediul firmei și a descoperit că agenția nu își mai desfășoară activitatea la sediul la care s-a acordat licența de funcționare, lăsând o notificare pentru reprezentanții agenției. În cazul neprezentării cu documentele firmei la sediul ANT, după 15 zile de la data primirii notificării prin scrisoare recomandată, licența de turism se retrage din oficiu, au mai transmis reprezentanții ANT. Cu toate acestea, turiștii spun că până miercuri, 17 august, la Tribunalul București nu a fost înregistrată vreo cerere de insolvență din partea agenției de turism.

PROBLEME ȘI PENTRU TURIȘTII CARE AU APUCAT SĂ PLECE ÎN VACANȚĂ

Pe de altă parte, unii dintre turiștii care au apucat să plece în vacanța la bulgari cumpărată din agenția Genius Travel au avut probleme când au vrut să se cazeze la hotelurile în care trebuiau să își petreacă vacanțele. “Sunt împreună cu niște prieteni, suntem două familii cu copii și am ajuns acum o oră la Albena. Am fost pe drum astăzi și nu am primit niciun e-mail de la Genius. După ce directorul agenției, Ștefan Bogdan, ne-a asigurat personal ieri că nu este nicio problemă și că putem să mergem în vacanță, pentru că au avut doar o problemă internă pe care au rezolvat-o, azi dimineață au sunat la hoteluri și au anulat toate rezervările”, a spus turista, citată de Profit.ro. Pentru a se putea caza în hotel, turiștii în cauză, cu 3 copii de 6 luni, 5 ani și 8 ani, precum și o altă familie au fost nevoiți să plătească din nou vacanța în Bulgaria, la fața locului. Prețul plătit la hotel a fost același cu cel achitat către Genius, 850 de euro de familie. “Nu aveam altă variantă, iar acum nu știu ce urmează să facem ca să ne recuperăm banii. Probabil că o să ne luăm un avocat și o să vedem ce putem face, pentru că, probabil, n-o să primim nimic la masa credală”, a spus turista.