Cum își bat joc parlamentarii de tragedia de la Colectiv!

18:20:28 / 01 Noiembrie 2017

JOS PSD!

astia sunt domne oamenii pe care ii voteaza lumea cred ca de vreo 20 ani poate mai bine lumea ce a crezut ca astia schimba viitorul tarii noastre smecherii astia ma pai sunt niste nenorociti smecheri pe astia nimic nu ii mai ajunge ca isi si permit salarii ca doar dorm in parlament nu de colectiv ce sa mai vorbesc lumea a uitat de ei ii facea betivi satanisti dar stiu eu ce are in cap lumea ii voia morti pe toti! uite ca nu au sansa asta sac sa bage nasul in diaree ca asta merita s-a facut un an nu s-a schimbat nimic s-au facut doi ani iarasi nimic si tot asa nu se vrea nici o schimbare in aceasta tara de tot rahatul cacatul suntem tare inapoiati parca traim si acum din comunism dumnezeule