Cum își pot găsi mai ușor de lucru studenții în domeniul IT

Pentru a crea o mai bună legătură între nevoile economiei digitale actuale și competențele forței de muncă pregătite în statele membre UE, Comisia Europeană a lansat Coaliția Skills 4 IT. Platforma activează în cadrul The Grand Coalition for Digital Jobs, cu scopul de a soluționa deficitul de competențe digitale și al ocupării miilor de locuri de muncă vacante în sectorul ITC. Așa cum se evidențiază în Manifestul competențelor digitale (www.asociatiat.ro), în ciuda faptului că șomajul în rândul tineretului european atinge cota de 22%, angajatorii afirmă că nu găsesc candidați pentru locurile de muncă vacante care necesită competențe digitale. Și în România, numărul de locuri de muncă ce implică competențe digitale cerute și disponibile pe piață este net superior ofertei. Cei 7.000 de absolvenți de facultăți de profil nu acoperă nevoile anuale ale angajatorilor din sectorul ITC, care depășesc ușor 15.000. În cadrul Coaliției Skills 4 IT vor fi organizate programe de training, de mentoring, publicații electronice, concursuri de programare, evenimente publice. Coaliția este o platformă deschisă tuturor actorilor implicați în activități educaționale și formative bazate pe tehnologia informației, cum ar fi instituții de învățământ, companii din sectorul ITC, organizații non-guvernamentale, care au inițiative și programe destinate pregătirii forței de muncă adaptate nevoilor economiei digitale.