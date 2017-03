Cum va fi vremea de Florii 2017 și Paște?

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 luni temperaturi normale pentru această perioadă, dar cu precipitații însemnate cantitativ în unele zone ale țării. De Florii şi Paşte, mercurul din termometre va urca până la 12-18 grade C, dar vor fi şi ploi, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM), scrie România Tv. Temperatura aerului va avea valori în apropierea mediei climatologice în cea mai mare parte a ţării, local mai scăzute în nord, nord-est şi centru. Tot ANM precizează că vor cădea cantități mari de precipitații, cu precădere în regiunile nordice şi centrale. Mercurul din termometre va urca în această lună până la 12 grade C, iar minimele se vor situa între 5 şi 10 grade C. Temperaturile medii lunare vor fi apropiate de normă în sudul şi local în vestul şi centrul ţării şi posibil mai scăzute în restul teritoriului. Cantităţile totale de precipitaţii se vor situa în apropierea normelor climatologice în sud şi sud-est şi vor putea fi excedentare în restul teritoriului. Mercurul din termometre va urca în această lună până la 18 grade C, iar minimele se vor situa între 10 şi 15 grade C.