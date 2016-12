Curierul traficanților! 4 kilograme de canabis, într-un colet!

Mascații de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova au dat buzna peste traficanții de droguri doljeni. Sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, polițiștii au reușit să destructureze o grupare care făcea bani grei din substanțe stupefiante. Acțiunea s-a întins pe mai multe zile, timp în care au fost făcute 12 percheziții. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat un colet în care se aflau patru kilograme de canabis. Acesta se pare că a fost livrat de un complice al celor vizați în dosar. „La data de 27 mai a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, sub coordonarea procurorilor DIICOT, beneficiind de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au depistat, în flagrant delict, doi bărbați, în timp ce ridicau un colet care conținea aproximativ patru kilograme de canabis. Drogurile ar fi fost trimise din Spania, iar cei doi, cu vârstele de 22 și 25 de ani, urmau să le comercializeze pe raza judeţului Dolj. Patru suspecți au fost reținuți și arestați. Polițiștii au mai ridicat 13 telefoane mobile, un laptop, patru grindere și sumele de 8.650 de lei și 1.150 de euro. Membrii rețelei sunt cercetați în acest moment pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, introducere în țară de droguri de risc, precum şi pentru trafic de droguri de risc. La acțiune au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Patru dintre traficanţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar un altul va fi cercetat sub control judiciar.

