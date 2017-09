Dan Voiculescu iese din închisoare. Decizia magistraților, definitivă

08:49:45 / 19 Iulie 2017

FIAT JUSTITIA , VIVAT LATRONIS

Avem inca o dovada ca justitia apartine celor bogati si puternici si ca legile sunt intotdeauna folositoare celor care au averi , si daunatoare celor care n-au nimic . Cu ajutorul politicianismului corupt , marii borfasi ajunsi in functii mari si nemeritate au un singur scop : imbogatirea rapida prin orice mijloace . Averile uriase de care inca nimeni nu are curajul sa se atinga , din motive de complicitate ,sunt rezultatul exploatarii abile a unei situatii privilegiate in cadrul statului . Pedepsele mai mult sau mai putin blande , ofera banditilor posibilitatea de a se odihni in celule special rezervate si sansa nesperata ca din semidocti sa devina mari scriitori . De ce sa-ti risti sanatatea si capitalul incercand sa faci o afacere cinstita , cand poti beneficia de sistemul corupt si in momentul in care se trezeste justitia din somn , sa transferi rapid banii in contul rudelor . sau in bancile straine . Avem obligatia sa fim dusmanii averilor necinstite si a celor imbogatiti prin fraufa si crime sociale si politice , inclusiv a urmasilor lor . Banditii din categoria celor ca Voiculescu , Mazare si complicii lor din toate partidele , obliga statul sa apeleze la mila strainilor , facand imprumuturi inrobitoare si marind im pozitele . Niciun partid nu are curajul sa emita o lege care sa oblige la verificarea averilor si confiscarea totala a celor care nu pot fi justificate prin activitate cinstita si documente legale . Cei care au comis si comit crime grave impotriva statului si a cetatenilor sunt destinati functiilor inalte . Ei sunt o reeditare in forma politica , a hotilor de codru . Arghezi , intr-una din scrierile sale , descrie scena in care Ion este dus legat cu funii intre baionete pentru furtul banilor din cutia milelor , si-i spune acestuia : " Prost ai fost Ioane ! De ce ai stricat usa bisericii ? Te-au ispitit proxenetii morali care circula in automobile ..... Trebuia sa faci ca ei , sa te inscrii intr-un partid ....Tu aveai stofa de om de stat ".... Cazul Voiculescu si Mazare , ca sa ne referim doar la acesti doi mizerabili , va ramane in istoria politicianismului romanesc ca o palma data pe obrazul unui popor care , de data asta , isi merita soarta .