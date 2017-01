Declarație-bombă a președintelui SUA despre România

În timpul vizitei lor în Statele Unite ale Americii (SUA), președintele PSD, Liviu Dragnea și premierul Sorin Grindeanu au avut parte de un moment cu totul special. Președintele ales al SUA, Donald Trump, i-a asigurat personal pe cei doi că, pentru el, relația cu România este foarte importantă și că va face tot posibilul să dezvolte parteneriatul dintre cele două țări. S-a întâmplat în timpul unei cine restrânse, la care au participat cei trei.

"Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al SUA, domnul Donald Trump. I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre România și SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: "We will make it happen! Romania is important for us!" (traducere: Vom face tot posibilul! România este importantă pentru noi n. r.). A fost un dialog cald și deschis", a scris Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook.