Dezvăluiri incendiare! Oana Zăvoranu a primit propuneri obscene de la femei

Şi vedetele s-au alăturat campaniei #MeToo, în cadrul căreia femeile care au suferit abuzuri sexuale sau au avut de tras de pe urma unor refuzuri îşi pot spune poveştile. Una dintre aceste vedete este Oana Zăvoranu, care a oferit amănunte incredibile despre ea în campania #MeToo. Vedeta a mărturisit, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, că a primit avansuri de la multe femei din showbiz-ul românesc. „Foarte mulţi actori de la Hollywood abia acum… Sunt fascinată de ceea ce se întâmplă cu nişte oameni pe care noi îi vedem glamuroşi, avem senzaţia că totul e la picioarele lor, dar ei se sinucid… Ajungi într-un moment în care spui: mai bine mai sărac, mai curat, dar nu mai vreau să am coşmaruri noaptea… Am avut anumite avansuri de la femei. Mi s-a întâmplat ca anumite femei din showbiz să îmi facă avansuri. Dar pentru că mie îmi plac bărbaţii și nu îmi plac femeile, am încercat cumva discret să mă eschivez și am spus că îmi pare rau, că apreciez că sunt pe placul lor, dar eu sunt cu bărbaţii, nu cu femeile”, a declarat Oana Zăvoranu.