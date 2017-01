„Dobrogea înseamnă acasă, dragostea mea şi munca mea de 40 de ani“

Aneta Stan este una dintre puţinele interprete de muzică populară care continuă să reprezinte folclorul dobrogean cu succes, atît pe scenele din ţară, cît şi din străinătate. Debutul în lumea muzicii şi l-a făcut la ansamblul „Brîuleţul“, după care a ales să îşi continue cariera muzicală la „Rapsodia română“. În acest moment, de aproximativ 11 ani, artista face parte din ansamblul artistic „Ciocîrlia“, unde are menirea de fi „vocea Dobrogei“.

Reporter: Ce înseamnă pentru dvs. ansamblul „Ciocîrlia“?

Aneta Stan: Ansambul „Ciocîrlia” înseamnă o muncă asiduă, un ansamblu mare, o instituţie de cultură şi nu în ultimul rînd, un cîştig - pîinea cea de toate zilele. Fac parte din „Ciocîrlia“ din anul 1997, iar înainte, am fost în ansamblul „Brîuleţul“. De acolo, am plecat prin concurs în marele ansamblu „Rapsodia română“. Acum am colegi minunaţi, aici, la ansambul „Ciocîrlia”.

Rep: Ce loc ocupă în sufletul dvs. Dobrogea şi muzica populară din această zonă?

A.S.: Mai am puţin şi serbez 40 de ani de carieră, în care, spun eu, am slujit cu multă dragoste Dobrogea, pe care o iubesc şi am reprezentat-o cu cinste, atît în ţară, cît şi peste hotare. Pentru mine, Dobrogea înseamnă acasă, dragostea mea, munca mea asiduă de patruzeci de ani. Ai mei locuiesc în Cernavodă, iar eu, deşi m-am mutat în capitală de cînd am plecat din „Brîuleţul“, în 1974, nu am încercat, niciodată, să-mi părăsesc zona. Am căutat, întotdeauna, să o reprezint cu aceeaşi dragoste.

Rep: Unde veţi sărbători cele patru decenii pe care le-aţi dedicat muzicii populare?

A. S.: Voi sărbători cei 40 de ani de activitate cu ansamblul din care fac parte, la Bucureşti. Voi face un spectacol pe care l-am pregătit şi susţinut pentru a intra în ansamblul „Ciocîrlia”. A durat două ore şi jumătate şi a trebuit să interpretez cîntece din toate zonele ţării, pe care le reprezint cu cinste. În încheiere, am prezentat un buchet din cîntecele popoarelor conlocuitoare din Dobrogea, cîntece originale, pe care le-am interpretat cu dragoste, pentru că în Dobrogea am foarte mulţi prieteni de la care am învăţat aceste cîntece.

Rep: De ce credeţi că zona Dobrogei nu are prea multă vizibilitate în spaţiul consacrat muzicii populare?

A. S. : Abia acum încep să mai apară unele talente. Cred că sîntem singura zonă săracă în cîntăreţi. Însă sînt hotărîtă ca, mai tîrziu, să mă ocup mai mult de acest aspect şi voi dovedi întregii ţării că Dobrogea are cîntăreţi.

Rep: Cu ce intenţionaţi să mai veniţi în faţa publicului care vă ascultă?

A. S. : Am mai multe proiecte de televiziune şi intenţionez să scriu o carte. Voi face şi un CD, dar mai încolo, însă, acum, mă interesează să mă relansez cu alte proiecte.

Rep: În afară de muzică, v-aţi mai implicat şi în alte proiecte?

A. S.: Nu. Eu sînt profesionist şi atît. Îmi slujesc cu dragoste zona. Nu ştiu ce altceva aş mai putea face. Nu mai am un alt serviciu de cînd am intrat în ansamblul „Brîuleţul“, acum patruzeci de ani.