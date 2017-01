Doi atleți români ratează JO 2016 din cauza dopajului

Calificaţi la Jocurile Olimpice de la Rio, din această vară, atleții Mihai Donisan, în vârstă de 27 de ani, și Claudia Ștef, în vârstă de 38 de ani, au fost depistați pozitiv cu meldonium, substanța interzisă la începutul acestui an de către WADA. „Este adevărat! Vestea a căzut ca un trăsnet asupra noastră. Nu ne aşteptam la aşa ceva. Ne pare rău că şi-au compromis şansele de participare la Jocurile Olimpice”, a declarat un oficial al Federaţiei Române de Atletism. Cei doi se alătură altor două sportive tricolore depistate pozitiv cu meldonium, atleta Mirela Lavric și biatlonista Eva Tofalvi.

DONISAN S-A RESEMNAT!

Mihai Donisan, cel mai bun săritor în înălţime român din ultimii cinci ani, care își asigurase prezența în Brazilia încă de anul trecut, după ce sărise 2,29 metri, a fost depistat pozitiv cu meldonium la un control antidoping efectuat la 19 aprilie, iar în acest moment este suspendat provizoriu până în luna septembrie. „Eu recunosc că am luat meldonium, o substanţă interzisă. Sunt bărbat. Este vina mea, dar n-aveam de unde să ştiu că va persista atât în organism. Eu m-am oprit în luna decembrie. Când am folosit-o, era legală, nu ilegală. Cum avea prospect şi în limba română şi era benefic şi pentru sportivi, am luat! Dar până în decembrie. Neexistând un studiu al Agenţiei Mondiale Antidoping în privinţa menţinerii în organism a substanţei, nu consider că merităm să fim suspendaţi pentru ceva netestat de WADA. În septembrie se va da o decizie, până atunci sunt suspendat provizoriu. Suntem aproape 1.000 de sportivi în aceeaşi situaţie. Regret că am luat meldonium, sunt foarte trist, mai ales că am muncit enorm şi voi rata Jocurile Olimpice de la Rio. Nu o să dau vina pe nimeni, că FRA nu a avut doctor sau că nu mi s-a spus mai din timp! E doar vina mea. Federaţia m-a susţinut, cluburile mele, Dinamo şi Rapid, m-au susţinut. E un dezastru pentru mine”, a spus Donisan.

ȘTEF, LA A DOUA SUSPENDARE

În schimb, Ștef, calificată în proba de marş, nu este la prima ispravă de acest fel din carieră, fiind fost găsită dopată și în anul 2000, motiv pentru care a ratat participarea la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004. „Deşi nu am fost informată în mod oficial, voi face singura declaraţie despre acest lucru pe pagina mea de Facebook, asumându-mi în întregime responsabilitatea faptelor şi cuvintelor! Da, am luat meldonium! Da, mă puteţi considera dopată sau orice apelativ se doreşte, dacă poţi condamna un sportiv că a folosit o substanţă perfect legală, într-o perioadă în care ea nu era interzisă, dar care se dovedeşte în fiecare zi (vezi cele 288 cazuri pozitive, până azi) că durata ei de viaţă în organism este mai mare decât putea oricine bănui (după ultimele cercetări, câteva luni). Nu mă consider o trişoare, nu mă consider vinovată! Perioada în care l-am folosit a fost până în decembrie, moment în care am citit lista interzisă pe 2016 şi l-am regăsit pe lista substanţelor interzise. De ce l-am folosit? Este un medicament care se eliberează fără prescripţie medicală, este un medicament pe al cărui prospect scrie că este recomandat sportivilor în perioada de efort fizic susţinut şi oboseală, este un medicament care nu tratează o afecţiune, ci previne o afecţiune. Dacă vă imaginaţi că un sportiv merge cu apă, atunci vă înșelaţi!!! Un sportiv, aşa cum sunt şi eu, caută să-şi susţină efortul cu cele mai bune produse, iar acelea să fie perfect legale, aşa cum a fost şi acest produs până în ianuarie 2016, în perioada în care eu l-am folosit. Îmi cer scuze celor care au crezut în mine, îi asigur că nu am avut intenţia de a fura şi îmi menţin speranţa că lucrurile se vor lămuri”, a postat Ștef pe pagina sa de Facebook.

MĂSURĂ DE PRECAUȚIE LUATĂ DE COSR

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a anunțat, vineri, prin intermediul unui comunicat de presă, că va solicita testarea tuturor sportivilor care vor participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, pentru a evita orice posibilitate de a angrena echipa României în vreun caz de dopaj. „COSR dorește să își mențină recordul de a avea o delegație formată 100 la sută din sportivi curați, record care se menține din 2004 și până în prezent. Este important de precizat că programul nostru conține atât o componentă de testare, dar, foarte important, și una de educare și prevenție dedicate sportivilor și specialiștilor din anturajul lor. Subliniez că toate programele noastre se desfășoară sub atenta îndrumare a ANAD, singura instituție abilitată de statul român și organismele internaționale să gestioneze acest domeniu, care sub conducerea doamnei Graziela Vâjială are rezultate remarcabile”, se arată în comunicatul remis de COSR.

