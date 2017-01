Donald Trump, suspectat de fraudă fiscală de zeci de milioane de dolari?

02:25:25 / 26 Mai 2016

Donald Trump

The Donald este un om de afaceri. Anul trecut a cistigat mai mult de 500 de milioane de dolari. Are o avere de peste 10 miliarde! Afacerile lui sint PERMANENT in audit, sint armate de kitzibushari de la IRS (asta este bau-bau pentru oricine in USA) care ii controleaza si paracontroleaza cifrele. El nu pune mina pe o singura hirtie, are profesionisti care o fac pentru el. Acum, este o politica generala de "minjire" doar pomenind ca "ar putera fi suspectat". Necazul detractorilor lui Trump este ca americanul este saturat de politicieni, au gasit in The Donald persoana ce va aduce schimbari in bine si....ciinii latra, caravana trece!