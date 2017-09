Elevii și studenții din Constanța ar putea să circule gratuit cu RATC

Elevii și studenții care învață în municipiul Constanța ar putea beneficia de gratuitate 100% la transportul în comun de călători, și nu 50% cât este în prezent. Propunerea vine de la consilierul municipal PNL Constanța Cristina Văsii, care a depus un proiect de hotărâre în acest sens. „Tinerii din Constanța au nevoie de susținere pe durata studiilor și consider că acordarea gratuității pe liniile RATC ar fi un ajutor binevenit atât pentru aceștia, cât și pentru municipiu, deoarece prin această facilitate încurajăm accesul la educație, favorizăm mobilitatea urbană prin utilizarea mijloacelor de transport în comun și în același timp susținem Regia prin creșterea ratei de încasare din subvenții. Totodată încurajăm transportul în comun cu RATC ca mijloc alternativ la folosirea autoturismelor și a altor modalități de transport privat în comun, reducem aglomerația în trafic și, implicit, poluarea. Consider necesară această măsură deoarece efectele sale pozitive sunt multiple și cu impact pe termen mediu și lung. Acest proiect se dorește a fi o măsură premergătoare înnoirii flotei Regiei astfel încât tinerii să ajungă să prefere transportul în comun acordat de RATC“, a declarat inițiatorul proiectului, Cristina Văsii.

EXPLICAȚIILE INIȚIATORULUI

Consilierul spune că, potrivit datelor, deși în municipiul Constanța există aproximativ 20.000 de studenți, în luna noiembrie 2016 s-au vândut doar 775 de abonamente, fiind luna cu cele mai mari vânzări. Pe de altă parte, conform Institutului Național de Statistică, în 2015, la nivelul municipiului Constanța erau înscriși 41.933 de elevi. În același timp, conform datelor RATC din 2016 privind vânzarea de abonamente, există în medie doar 2.500 de elevi, care folosesc, lunar, transportul în comun. „Luând în calcul faptul că un elev este arondat școlii celei mai apropiate de domiciliul său și că, dacă transportul devine gratuit pe toate liniile, acesta va folosii serviciile RATC și în alte scopuri decât să meargă și să se întoarcă de la școală, o proiecție realistă pentru cazul în care abonamentul ar deveni gratuit, ar fi de 20.000 de persoane lunar, adică 240.000 de abonamente pe an. În cazul studenților, proiecția ar crește de la 775 de persoane la 6.000 de persoane, lunar, adică 72.000 de abonamente vândute anual pentru această categorie. Dacă adunăm numărul persoanelor, se poate observă că studenții împreună cu elevii pot fi acei potențiali 26.000 de clienți lunari absolut necesari pentru RATC, asigurând cei 4.800.600 de lei (cu TVA) propuși spre subvenționare. Astfel, din dorința de a crește veniturile efective ale RATC, pentru a crește mobilitatea constănțenilor și a asigura o mai bună gestionare și predictibilitate a modului în care se cheltuie banii publici, propunem modificarea HCL M 40/13.02.2015 în sensul de a se subvenționa cu 100% achiziția de abonamente de către elevi și studenți la un tarif de 90 de lei și modificarea proiecției bugetare în acest sens. Având în vedere că există bani alocați, dar neaccesați, în acest caz concret, creșterea procentului de subvenție ar rezulta într-o creștere a veniturilor RATC, fără a crește costurile prevăzute în bugetul local. Astfel, RATC are de câștigat pentru că va încasa mai mult, elevii și studenții și categoriile sociale neproducătoare de venituri proprii vor avea, de asemenea, de câștigat, iar costul în plus adus la bugetul local al Primăriei Constanța va fi zero“, se arată în expunerea de motive.