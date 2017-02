Emoții în SUA: prima operațiune a administrației Trump de expulzare de imigranți ilegali

Autoritățile americane au arestat și expulzat săptămâna care se încheie sute de imigranți ilegali, în cadrul unei operațiuni prezentate ca fiind de rutină, dar care a creat panică în rândul comunităților de imigranți ce se tem de hotărârile împotriva lor luate de președintele Donald Trump, informează sâmbătă AFP. Operațiunea efectuată de agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement), agenția federală specializată cu expulzarea din SUA a imigranților care nu au acte în regulă, a vizat nucleele imigranților clandestini de la Los Angeles, New York, Chicago, Austin și alte orașe. Potrivit directorului local al ICE la Los Angeles, dintre cele 160 de persoane reținute în zona sa de competență, circa 75% au cazier judiciar. Într-un decret emis pe 25 ianuarie, Donald Trump a stabilit ca prioritară expulzarea imigranților ilegali care au cazier ori sunt acuzați de comiterea unor infracțiuni. Deși astfel de operațiuni se efectuau și pe vremea președintelui Barack Obama și au fost descrise acum ca fiind de rutină, ele au provocat reacții negative din partea congresmenilor democrați, mai ales în California, unde se estimează că sunt circa un milion de imigranți clandestini. O manifestație la care s-au reunit câteva sute de persoane a avut loc și la New York, oraș unde s-au concentrat masiv imigranți ilegali, circa 1,15 milioane. Se estimează că numărul total al imigranților aflați ilegal în SUA este de circa 11 milioane.