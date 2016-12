Enver Amiș va boxa în turneul preolimpic de la Samsun

Așa cum am mai anunțat, unul dintre boxerii legitimați la Clubul Sportiv Farul Constanța are șanse reale de a reprezenta România la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro. Este vorba despre Enver Amiș, sportiv antrenat de Mihai Constantin, care la Cupa României de acum două săptămâni a câștigat finala categoriei 46-49 kg și a obținut dreptul de a evolua la turneul preolimpic programat la Samsun (Turcia) în perioada 9-17 aprilie 2016. Din data de 27 martie, Amiș a efectuat un stagiu de pregătire centralizată la Bacău, alături de doi sportivi din Republica Moldova, boxeri care evoluează la categoriile 49 și 52 kg. „A fost un stagiu de pregătire comună binevenit, pentru că așa Enver Amiș a putut disputa mai multe sparringuri, cu cei doi moldoveni și cu un boxer din Bacău de la categoria 56 kg. A fost o perioadă foarte propice, am avut acolo condiții foarte bune de pregătire și consider că suntem în grafic. Avem un optimism ponderat pentru turneul de la Samsun”, a declarat antrenorul Mihai Constantin.

Stagiul de pregătire de la Bacău se va încheia joi, când este programată și plecarea spre Turcia. Primele meciuri ale turneului de la Samsun, la care participă 292 de pugiliști din 39 de țări, sunt programate sâmbătă. Din delegația României vor face parte 11 boxeri, opt băieți și trei fete. Competiția masculină se desfășoară la 10 categorii de greutate și oferă în total 30 de bilete pentru Rio, în timp ce turneul feminin se dispută la doar trei categorii (51 kg, 60 kg și 75 kg) și are ca miză șase locuri pentru JO 2016. Primii trei boxeri la fiecare categorie obțin biletele pentru JO. Pentru locul 3 se va organiza un meci între cei doi învinși din semifinale. Mihai Nistor, campionul mondial în versiunea APB (AIBA Pro Boxing) la categoria +91 kg, este singurul boxer român care a obținut deja calificarea pentru JO 2016. În afara turneului de la Samsun, AIBA mai organizează alte două turnee de calificare olimpică, la Baku și la Sofia.

Cei opt pugiliști români, care vor fi însoțiți în Turcia de antrenorii Napoleon Gheorghe (coordonator), Dumitru Dorobanțu și Ferodin Ablalim, primii doi de la Dinamo București, iar ultimul de la CS Năvodari, sunt următorii: Enver Amiș (categoria 49 kg, CS Farul Constanța), Alexandru Ioniță (52 kg, Dinamo), Răzvan Andreiana (56 kg, Dinamo), Robert Jitaru (60 kg, CSM Brăila), Ninel Gheorghe (64 kg, Dinamo), Marian Pița (69 kg, CSM Brăila), Bogdan Juratoni (75 kg, Dinamo) și Alexandru Machedon (81 kg, SCM Bacău).

„La Samsun se anunță un turneu foarte puternic, foarte greu. Eu nu i-am pregătit pe toți boxerii, ci doar pe patru dintre ei, dar toți au șansa lor. Noi vrem să obținem cel puțin două calificări. Cele mai mari șanse le au Bogdan Juratoni, Răzvan Andreiana și Robert Jitaru. Din cauza problemelor financiare de la federație, nu am putut să ne pregătim centralizat, nu am mers la turnee, nu avem psiholog, medic, preparator. COSR ne-a ajutat din luna martie, în rest ne-am cârpit cum am putut”, a declarat Napoleon Gheorghe.

Adrian Lăcătuș, antrenorul lotului feminin, speră să obțină măcar o calificare olimpică la Samsun, unde concurența se anunță acerbă. „Va fi un turneu destul de greu. Avem 10 campioane mondiale și europene care s-au înghesuit la trei categorii. Suntem optimiști, avem șansele noastre, dar îmi doresc foarte mult o fată în finală. Ar fi bine să trecem acest hop și să avem măcar o fată la Rio, pentru că vom avea apoi un alt moral. Lăcrămioara Perijoc (51 kg) și Florentina Radu (75 kg) au palmares, au experiență și pot ajunge în finală. Cristina Cosma (60 kg) este la primul ei an de senioare, dar va câștiga experiență aici și o pregătim pentru viitoarele Jocuri Olimpice. COSR ne-a ajutat foarte mult în pregătire, cu tot ce trebuie, ne-au plătit și deplasarea. În schimb, nu am văzut nimic de la federație și MTS”, a afirmat Lăcătuș. Doar finalistele turneului feminin de la Samsun se califică pentru JO 2016. Fetele au programate în luna mai Campionatele Mondiale, în Kazahstan, competiție de la care primele trei clasate obțin și biletele pentru JO de vară.

