Exclusiv Auto, partener oficial al salvamarilor şi scafandrilor din România

Şi în sezonul estival 2017, Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România (ANSPSR) va beneficia de parteneriatul cu Exclusiv Auto, dealer autorizat Mitsubishi Motors în Constanța. Concret, pe întreaga perioadă a sezonului estival 2017, Exclusiv Auto pune la dispoziția ANSPSR noul Mitsubishi L200 - un pick-up 4X4 de vis, extrem de puternic, dar şi foarte confortabil. Specialiştii descriu noul L200 ca „îmbinând calităţile unui vehicul utilitar cu cele ale unui SUV, setând noi standarde privind confortul interior pentru un vehicul utilitar. Maşina va fi folosită pentru supervizarea și controlul activității salvamarilor de pe toată raza județului Constanța”.

ANSPSR este o asociație non-profit ce asigură servicii de salvare acvatică, salvamar și prim ajutor pe plajele din: Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche. Exclusiv Auto, dealer autorizat Mitsubishi Motors în Constanța, nu mai are nevoie de nicio prezentare. “Parteneriatul între Exclusiv Auto şi ANSPSR România este unul devenit deja tradiţie şi ne dorim să îl continuăm an de an. ANSPSR este o asociație pe care ne bazăm cu toții pe perioada sezonului estival și nu numai, iar compania Exclusiv Auto îşi doreşte să susţină orice tip de acţiuni care ţin de siguranţa şi confortul oamenilor”, a declarat Camelia Ciciu, director Marketing & PR Exclusiv Auto.

Parteneriatul s-a concretizat vineri, 16 iunie 2017, pe plaja Modern din Constanţa, unde salvamarii au luat în primire superbul Mitsubishi, care va rămâne în posesia lor până la sfârşitul sezonului estival 2017. Coordonatorul Serviciului Salvamar pe Mamaia, Gabi Culea, totodată şi unul dintre cei mai experimentaţi salvamari din România, a fost cel care a făcut primele probe, după ce a primit cheile de la reprezentantul Exclusiv Auto. El s-a declarat a fi extrem de încântat de acest parteneriat şi a mulţumit Exclusiv Auto pentru susţinere.