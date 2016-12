EXCLUSIV! Justiția la absurd! Gagiu vs. România, un caz fără precedent!

14:31:14 / 24 Iunie 2016

MA CUPRINDE SCARBA

In acest caz, este un accident, NU s-a dorit sa se nasca acest accident, vorbim de culpa nu de intentie. Dar, Va pun insa intrebarea, cu infractorii grei (nume cunoscute de toti), care au furat cu stiinta, organizat, de au rupt, au distrus bugetul tarii pt cat au furat (in comunism ar fi primit pedeapsa cu moartea), si ....dureaza procesul de fond care are ca tema cercetarea vinovatiei (80 de termene) cu expertiza, obiectii expertiza, supliment de supliment , martori etc.Vine infractorul si zice BONJOUR STRASBOURG!, am in tara o sentinta de VINOVAT dar va rog respectuos sa aveti in vedere ca ...principiul celeritatii .....chiar daca eu am cerut aceste termene (ca sunt bolnav, operat la sold, mi-a crescut glicemia, mi s-a ridicat si ....tensiunea ) si obtin bani si ...scuze pt lipsa de celeritate din partea ROMANIEI (am fost stresat !!!), nu ca am furat desi acesta este adevarul dovedit cu expertize ci pt ca sunt obligat sa dau socoteala pt furt calificat, intentionat, premeditat, bine organizat, in gasca !!! SI dureaza procesul (nu ma intereseaza ca instantele nu au personal, nu ma intereseaza ca chiar eu sunt initiatorul acestor prelungire de prelungire) , tandi pe mandi cat am furat acopar cu banii de la strasbourg cat am de luat. Adica ....mizerie morala.Si vor veni aceste procese, iar boborul va zice .....au avut dreptate "saracii," nu au fost vinovati ca le-a dat castig de cauza la Strasbourg, si aceasta ....; pt ca nu stiu ca instanta nationala a judecat VINOVATIA obiect care nu se confunda si nu se suprapune cu ce a judecat Strasborgul (de ce a durat atat) iar apararile Romaniei la Strasbourg sunt lamentabile. In final inchei cu fraza ....cu mine nu merge (ca sa vedeti cat de echitabil si moral sunt !!). Mi-e scarba ...de felicitarile boborului, mi-e scarba de votarea infractorilor