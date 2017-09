Explicaţie pentru experiența în afara corpului? Oamenii de știință cred că are legătură cu... urechea

Un studiu efectuat de oameni de știință francezi pe un grup de peste 200 de pacienți a ajuns la concluzia că misterioasele experiențe în afara corpului ar putea fi legate de probleme ale sistemului vestibular, alcătuit din mai multe structuri din urechea internă și care asigură corpului echilibru și orientare în spațiu, relatează Live Science la sfârșitul săptămânii trecute.

În timp ce își conducea mașina, un pacient din Franța a avut o senzație bizară. El s-a simțit ca și cum s-ar fi aflat în afara mașinii, uitându-se la propriul corp, care se afla încă la volan. Pacientul este implicat într-un nou studiu care leagă problemele urechii interne de misterioasele experiențe "în afara corpului". Aceste experiențe sunt scurte senzații ciudate, neobișnuite, în care conștiința unei persoane pare să părăsească corpul iar apoi să-l perceapă din exterior. Studiul a analizat 210 pacienți care au venit la medic cu afecțiuni vestibulare. Sistemul vestibular, care este format din mai multe structuri din urechea internă, asigură corpului simțul echilibrului și orientare spațială. Problemele la acest sistem pot provoca amețeli sau o senzație de plutire, printre alte simptome.

Maya Elziere, specialistă ORL la Spitalul European din Marsilia, Franța, coautoare a studiului, a recrutat pentru studiu pacienți care au avut experiențe precum amețeli, au auzit zgomote sau au avut infecții la urechi. Dintre acești pacienți, 14% au raportat experiențe extracorporale, față de doar 5% dintre persoanele sănătoase fără afecțiuni vestibulare. "Experiențele în afara corpului sunt de trei ori mai frecvente" la pacienții cu afecțiuni vestibulare, decât la cei fără aceste probleme, a declarat Christophe Lopez, principal autor al studiului și specialist în neurologie la Universitatea Aix-Marsilia.

Lopez a spus că exemplul pacientului care s-a simțit ca și cum s-ar afla în afara corpului în timp ce accelera la volanul mașinii sale are sens. Omul de știință a explicat că, întrucât sistemul vestibular este responsabil pentru simțul de orientare al șoferului și îi dă senzația de deplasare înainte atunci când accelerează mașina, un sistem vestibular deficitar ar putea trimite semnale amestecate creierului în timpul mișcării. "Dacă trimiți semnale greșite creierului despre mișcarea ta, acestea creează confuzie, iar creierul trebuie să pună cap la cap informații contradictorii", a declarat Lopez pentru Live Science. "Credem că semnalele contradictorii creează un fel de incoerență centrală, iar aceasta duce la distorsiuni în modul în care îți percepi corpul și mediul din jurul tău", a adăugat el.

Dintre cei 29 de pacienți din studiu care au raportat experiențe extracorporale, unul a descris-o drept "senzația de a intra în corp, ca într-un plic, de deasupra". "M-am văzut pe mine, mai mic, de deasupra", a spus un altul.

Cercetătorii au mai descoperit că majoritatea pacienților au raportat senzații că s-ar afla în afara corpului numai după ce au avut amețeli pentru prima dată. Acest lucru sugerează, susține Lopez, că problemele cu sistemul vestibular reprezintă un factor în apariția acestor senzații ciudate. Experiențele în afara corpului au fost documentate de secole, cel puțin din ultima parte a secolului al XIX-lea. Într-un caz, documentat de francezul Pierre Bonnier în 1905, un pacient a spus că se simțea "divizat în două persoane, una care nu își schimbase poziția și o alta în dreapta sa (...). Apoi cei doi indivizi s-au apropiat unul de celălalt, s-au contopit, iar amețeala a dispărut". Lopez a spus că medicii au descris în mod obișnuit senzația drept un fel de psihoză. Dar noul studiu aprofundează o altă cercetare care leagă senzația de experiență extracorporală, cel puțin în unele cazuri, de conexiunile deficitare în sistemul vestibular, potrivit lui Christophe Lopez.

"Ceea ce au făcut autorii acestui studiu a fost să cuantifice cu grijă incidența senzațiilor vestibulare și relația lor cu simptomele etichetate în mod tradițional drept „psihiatrice“", a declarat Peter Brugger, psiholog în cadrul Universității Zurich din Elveția, pentru Live Science. Brugger a studiat senzații similare bizare ale unor oameni care s-au văzut pe ei, sau o dublură a lor, din exterior.

Lopez a spus că a fost inspirat să efectueze studiul după ce a lucrat în laboratorul lui Olaf Blanke, neurolog la Școala politehnică federală de la Lausanne, din Elveția. În 2002, Blanke a arătat că poate induce senzații extracorporale la un pacient stimulând electric zona din creier care integrează afluxul de date vestibulare și vizuale.

Terence Hines, profesor de psihologie la Universitatea Pace din New York și autor al cărții "Pseudoscience and the Paranormal" (2003), a declarat pentru Live Science că noul studiu are sens, dat fiind rolul sistemului vestibular în corpul uman.

"Nu cred că aceasta este singura explicație pentru experiențele în afara corpului. Dar știm că această parte a urechii interne joacă un rol în modul în care ne orientăm cu corpul nostru, așa că, dacă ceva este în neregulă acolo, lucrurile pot deveni oarecum haotice. Este una dintre explicațiile rezonabile", a spus el.

Și alți factori au fost legați de senzațiile extracorporale, notează site-ul. O istorie personală de migrene, anxietate și depresie a fost asociată cu raportări mai frecvente ale senzației, potrivit recentului studiu. O altă cercetare, condusă de psihologul Andra Smith de la universitatea Ottawa din Canada, descrie cazul unei femei care putea să-și declanșeze deliberat senzația, sugerând că acest lucru este posibil prin meditație. De asemenea, Lopez a mai spus că este obișnuit să trecem prin experiențe de "plutire" sau "scufundare" când adormim, visăm sau ne trezim. "În termeni de neurofiziologie, este neclar de ce se întâmplă acest lucru", a spus el, care a exclus din studiu orice senzații asociate cu consumul de alcool sau de droguri.

El susține că, deși un sistem vestibular deficitar "nu este singura explicație pentru experiențele extracorporale", ar putea fi liniștitor pentru unii să știe că există o explicație mecanică. "Să ai o experiență în afara corpului s-ar putea explica prin faptul că unul dintre principalele sisteme senzoriale nu procesează corect. Nu înseamnă că ești nebun", a spus el. Studiul a fost publicat online la 8 iunie, în revista Cortex.