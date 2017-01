FC Farul încheie anul cu un nou derby

Reintrată în lupta pentru primele locuri ale clasamentului Seriei 1 din Liga a 2-a, după rezultatele bune obținute în ultimele runde, FC Farul Constanța are șansa de a încheia acest an în grafic în privința luptei pentru promovare, dacă o va învinge pe Dunărea Călărași, în partida programată vineri, de la ora 18.00 (în direct de la Digi Sport 1), pe stadionul „Farul”, în etapa a 18-a. Constănțenii au însă o misiune dificilă, întrucât antrenorul Constantin Gache se confruntă cu mari probleme de lot. Tehnicianul nu se va putea baza pe fundașul Robert Băjan, mijlocașul Ion Mihai, ambii suspendați, mijlocașii Tiberiu Bălan și Ciprian Milea, ambii accidentați, și mijlocașul Mihai Nicorec, care va primi vineri cetățenia maghiară și este nevoit să se prezinte în ziua meciului la Debrecen. „Avem probleme mari și va trebui să improvizăm, pentru că sunt mulți absenți. În plus, lipsa lui Mihai Ion ne obligă să găsim o soluție pentru că regulamentul ne obligă să avem doi tineri sub 21 de ani pe teren. Unul este portarul Gudea, iar pe al doilea îl vom alege, cel mai probabil, între Țăranu și Suciu”, a explicat Gache. În ciuda acestor probleme, gruparea de pe litoral își propune să obțină cele trei puncte. „Este un joc foarte important, pe care ar fi bine să-l câștigăm. Dunărea este o echipă destul de puternică, are cel mai bun atac din seria întâi, dar și o apărare ermetică. Un succes ne-ar permite să încheiem acest an într-o postură foarte bună în lupta pentru primele poziții”, a adăugat Gache.

Echipa probabilă de start a Farului: Gudea - Țăranu, Șt. Rusu, Fl. Pătrașcu, D. Bratu, Barna - Ad. Ionescu, Cristocea, Corcoveanu - Pătulea, S. Chițu.

Clasament: 1. Rapid 36p (golaveraj: 25-7), 2. Călărași 33p (33-8), 3. Brăila 33p (21-14), 4. Clinceni 30p (31-17), 5. FC FARUL 28p (25-12), 6. Bacău 25p (18-18), 7. Suceava 21p (17-20), 8. Buzău 20p (16-29), 9. Berceni 16p (16-26), 10. Pojorîta 14p (22-26), 11. Balotești 12p (12-23), 12. Oțelul 9p (7-22), 13. Ceahlăul 8p (7-27).

Tot vineri, de la ora 18.00, se dispută și partida Ceahlăul Piatra Neamț - Academica Clinceni.

Citeşte şi:

Absențe importante la FC Farul

Ultimul meci oficial al anului pentru FC Farul

Trei puncte imense pentru FC Farul