FC Viitorul II Constanța a fost revelația Cupei României

Miercuri seară, în urma înfrângerii din partida cu CFR Cluj, scor 0-1 (Negruț 55), FC Viitorul II Constanța a fost eliminată din Cupa României la fotbal, în faza optimilor de finală. Însă, pentru o echipă care a fost înființată în vara trecută și care abia a promovat în Liga a 3-a, acest parcurs reprezintă o mare performanță. Puștii Viitorului au câștigat faza județeană a Cupei României, cu patru victorii și golaveraj 20-1, apoi au eliminat trei echipe de Liga a 3-a (cele din Mangalia, Modelu și Tulcea) și două formații de Liga a 2-a, Dunărea Călărași și Academica Clinceni, înainte de se recunoaște învinși de primul adversar din Liga 1 pe care l-au întâlnit. Un parcurs extraordinar, mai ales că FC Viitorul II a fost singura formație din al treilea eșalon care a ajuns până în 16-imi și apoi până în optimile de finală!

RATĂRILE AU FOST „FATALE” PENTRU TINERII DE LA VIITORUL

Și totuși... Dintr-un punct de vedere, după întâlnirea cu CFR, tinerii jucători antrenați de Cristian Cămui și Constantin Fălină nu au ce regreta, pentru că au pierdut luptând până în ultimul minut din prelungirile dictate de arbitru și după ce au controlat ostilitățile în repriza secundă! În opinia celor care au urmărit partida, Viitorul II ar fi putut produce încă o mare surpriză, cu ceva mai multă eficiență în ofensivă. Dacă atacanții Coman și Gavra, care au ratat împreună cinci mari ocazii de gol, ar fi reușit să se concentreze mai bine în fața excelentului portar Traian Marc, constănțenii poate că ar fi împins partida în prelungiri, unde orice era posibil! „Cred că puteam să ajungem noi în sferturile de finală, dacă aveam ceva mai multă precizie la finalizare. Nu știu câte ocazii a avut CFR Cluj, dar noi le-am ratat pe cele mai clare din acest meci. Îmi pare rău că am luat golul atunci când Kilyen se accidentase și era ieșit din teren. Ne-au prins descoperiți, nu am știut să reacționăm, asta este. Dacă nu era accidentarea lui Kilyen, cine știe dacă am fi luat gol”, a afirmat Cristian Cămui, antrenor principal la FC Viitorul II.

PUȘTII DE LA ACADEMIE AU TRECUT TESTUL

Chiar dacă meciul de miercuri a fost pierdut, conducerea Academiei probabil că se felicită pentru decizia de a înființa o echipă-satelit. După cum a anunțat Gheorghe Hagi, patronul academiei de fotbal cu același nume, disputa cu CFR din Cupa României a reprezentat și un test pentru fotbaliștii crescuți la Ovidiu, iar pe foaia de arbitraj au fost trecuți numai jucători formați la club! Formația care activează în Liga a 3-a a avut o medie de vârstă de 19 ani, dar asta nu i-a împiedicat pe „mânji” să „chinuie” serios fosta campioană a României!

„Am mai acumulat experiență, după încă un meci cu o echipă puternică, așa cum a fost cel cu Clinceni. Eu zic că am făcut un meci foarte bun având în vedere vârsta noastră, comparativ cu cei de la CFR. Cred că puteam duce acest meci măcar în prelungiri. Toți ne dorim să facem pasul la echipa mare și să jucăm în Liga 1”, a declarat Florinel Coman, campionul ratărilor în disputa de miercuri. „Muncesc zi de zi la antrenament și sper să joc cât mai curând la prima echipă”, a spus și mijlocașul Doru Dumitrescu, care a început jocul contra clujenilor ca fundaș stânga. „Viitorul are în lot mulți tineri de calitate și sunt convins că în 2-3 ani se va auzi de ei”, a opinat și antrenorul oaspeților, Francisc Dican.

