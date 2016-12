FC Viitorul l-a luat pe Pecanha în Croația

FC Viitorul a plecat, miercuri dimineață, în Croația, la Medulin, unde va efectua un stagiu de pregătire până la 25 ianuarie, perioada în care va participa la turneul internaţional „Arena Cup 2016”, unde va fi în grupă cu Slaven Belupo (locul 7 în prima ligă croată), Vasas Budapesta (locul 10 în prima ligă ungară) şi NK Koper (locul 7 în prima ligă slovenă). Constănțenii se antrenează cu gândul la lupta pentru titlul de campioană, după ce și-au îndeplinit primul obiectiv al sezonului, prezența în play-off. „Vor fi echipe foarte bune în play-off, care vor dori să câştige campionatul, dar şi noi suntem una dintre ele şi ne vom lupta să devenim cei mai buni. Jucătorii sunt mult mai motivaţi decât în vară, mai ales că avem o perioadă petrecută împreună, e mult mai bine. Vom munci în fiecare zi pentru a câştiga titlul, este o motivaţie mare și o provocare mare pentru toţi. Numai cu acest gând vom munci în fiecare zi. Obiectivul l-am îndeplinit, acum rămâne să vedem dacă putem face ceva foarte mare”, a declarat managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gică Hagi.

ACHIZIȚIE DE TOP

Din lotul deplasat face parte și cea mai importantă achiziție din această iarnă, portarul brazilianul Peterson Pecanha, oficialii constănțeni rezolvând formalitățile de transfer pe ultima sută de metri. „Începem pregătirea, unii jucători au plecat, au venit alţii și încercăm să facem un campionat bun, aşa cum am făcut anul trecut. Sper ca fiecare jucător să aducă un plus. Pecanha este un jucător important, cunoaşte foarte bine campionatul și este un portar foarte bun, printre cei mai buni din România. Vom vedea dacă vom mai aduce jucători. Deocamdată plecăm în Croaţia, unde avem un turneu foarte bun, apoi vom continua cu un turneu în Turcia. Noi ne dorim să devenim cei mai buni. Pentru asta muncim în fiecare zi. Vom vedea pe cine vom putea să învingem şi pe cine nu. Asta este mentalitatea noastră”, a explicat Hagi.

„Am ales Viitorul pentru că, după părerea mea, are o bună organizare în conducere. Pentru mine este o onoare să lucrez cu domnul Hagi. A fost cel mai important fotbalist aici, în România. Am fost fericit doi ani şi jumătate la Petrolul, respect foarte mult oraşul și a fost foarte greu să plec de la Ploiești. Acum sunt la Viitorul, dar nu cred că va fi uşor să câştigăm campionatul. Viitorul a făcut un campionat foarte bun până acum și am venit să ajut cu tot ceea ce pot eu. Cred că Viitorul are o echipă foarte bună, a demonstrat-o, joacă un fotbal foarte frumos. Avem speranţa că ne putem lupta pentru titlu”, a declarat Pecanha.

Citește și:

FC Viitorul pleacă, miercuri, în Croația

Revenire-surpriză la FC Viitorul

FC Viitorul se pregătește cu gândul la titlu

FC Viitorul și-a reluat antrenamentele