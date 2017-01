Firea: Probabil voi mai candida pentru încă un mandat

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică, la RTV, că peste patru ani va candida, probabil, pentru un nou mandat de edil, în condițiile în care va reuși să își ducă la capăt toate obiectivele.

"Dacă îmi voi duce la capăt toate obiectivele de la Primăria Generală a Capitalei și — așa cum mă știți, un om muncitor, tenace și ambițios — cred că împreună cu echipa mea și cu susținerea bucureștenilor vom duce aceste proiecte la capăt, probabil — nu pot să spun acum, nu pot să vând blana ursului din pădure — voi mai candida pentru încă un mandat de primar general. Probabil, nu știu în acest moment. (...) Administrativ — mă simt mai bine în acest domeniu (...) eu aici mă simt mai bine pregătită. Am dovedit în patru luni de zile că am deblocat proiecte care trenau de un an, un an și jumătate în Primăria Capitalei", a spus ea, întrebată fiind unde se vede peste patru ani.

În altă ordine de idei, Firea a precizat că nicio instanță nu a interzis liderului social democrat, Liviu Dragnea, să ocupe funcții în stat. Ea a adăugat că Liviu Dragnea ar fi "cel mai îndreptățit" să fie propus ca premier, în cazul în care PSD va face parte din majoritatea parlamentară, dar a menționat că liderul PSD nu a luat încă o decizie în acest sens.

"Domnul Dragnea nu a fost condamnat cu suspendare pentru corupție. Este vorba despre dosarul referendumului, iar ce a făcut domnul Dragnea la referendum a făcut și domnul Iohannis, și tot PNL-ul, și tot PSD-ul, în sensul că au îndemnat lumea să vină să voteze într-un fel sau altul. Nu li s-a spus 'votați da sau votați nu', ci doar să participe la referendum. (...) Nu știm cu ce formulă se va duce PSD-ul. Faptul că se face proces de intenție este ca și cum decizia este 100% luată și deja domnul președinte (Klaus Iohannis, n.r.) ne spune: 'Am refuzat-o'. Nu, este normal întâi să așteptăm votul românilor, să vedem care e structura majorității parlamentare", a spus Gabriela Firea.