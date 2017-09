Fiscul cheamă microîntreprinderile la apel

Persoanele juridice române a căror activitate intră sub incidența impozitului specific și care au realizat, la finele lui 2016, venituri cuprinse între 100.001 și 500.000 euro sunt obligate, în situația în care îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute de Codul Fiscal, să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Contribuabilii care intră sub incidența noilor reglementări au obligația ca, până la 25 august, să comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, prin completarea și depunerea formularului 010 (declarație de înregistrare fiscală/declarație de mențiuni/declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică). Tot până la aceeași dată, ei vor trebui să calculeze, să declare și să plătească impozitul specific, pentru activitatea aferentă codurilor CAEN prevăzute la art.1 din legea nr.170/2016, respectiv impozitul pe profit (pentru cei care au și alte activități care nu fac obiectul impozitului specific), pentru intervalul 1 ianuarie - 31 iulie 2017. Potrivit ANAF, impozitul specific unor activități aferent acestei perioade se determină prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile din perioada menționată. De notat că cei care se încadrează în noile prevederi și care au depus deja formularul 100 cu privire la impozitul specific datorat pentru semestrul I din 2017, respectiv impozitul pe profit pentru trimestrul II din acest an, rectifică suma declarată prin depunerea formularului special 710, având completată cifra „zero“ în coloana „suma datorată corectată“.