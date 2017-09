FITIC 2.0! Trei zile până la începerea Revoluţiei Culturale la Constanţa!

Teatrul independent vă scoate din case în perioada 2 - 9 septembrie 2017! Lăsaţi tot ce aveţi de făcut şi veniţi la cea mai importantă manifestare culturală a Cetăţii! În premieră absolută pentru Constanţa, opt zile de teatru, începând de la ora 12.00 şi până târziu în noapte! Gazda fantasticului Festival Internaţional de Teatru Independent Constanţa (FITIC) este Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Şi dacă la vechii greci, teatrul era cea mai importantă preocupare liberă a Cetăţii, devenind încetul cu încetul instituţie la presiunea publică, în contemporaneitate, teatrul independent reface drumul în sens invers, părăsind zona instituţionalizată şi exprimându-se liber, în orice spaţiu, în orice timp şi în faţa oricărui tip de spectator. Noul actor independent este curajos, puternic, îşi stăpâneşte bine meseria, nu poate fi cumpărat, căci se exprimă liber şi place mult publicului. Cu astfel de actori, revoluţia culturală începută, anul trecut, la Constanţa continuă şi scrie istorie. Dacă în 2016, Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa a închis marile bulevarde şi a scos mii de oameni în stradă, pentru 2017 nu vă spunem decât că avem un program generos, care va satisface toate gusturile.

Tinerii studenţi şi actori au propria lor secţiune, care se va încheia cu o Gală de premiere, iar tinerii dramaturgi vor fi şi ei prezentaţi publicului şi îşi vor vedea piesele montate în următoarea ediţie a FITIC. Pentru amatori şi profesionişti sau simpli doritori, organizatorii au pregătit şi ateliere de creaţie şi explicare a sensibilului mecanism ce o întovărăşeşte: “Romanul scriiturii. Fenomenologie şi semiotică” - Workshop de dramaturgie, “Munca actorului cu sine însuşi” - Workshop Arta Actorului şi “Arhitectura corporală” – Workshop Teatru-dans. De asemenea, o conferinţă de specialitate va încerca să clarifice sensibila zonă, intens comparabilă în ultima perioadă, a dialogului sau conflictului dintre teatrul de stat şi teatrul independent: “Spaţiul şi timpul teatrului. Bugetar vs. independent”.

Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa va debuta pe 2 septembrie şi se va încheia pe 9 septembrie, şi dincolo de spectacolele pe care le veţi putea vedea de dimineaţă şi până târziu în noapte, organizatorii au pregătit şi multe alte surprize, pe care le veţi afla în zilele ce urmează.

În continuare, puteţi consulta programul ediţiei FITIC 2.0 şi vă sfătuim să nu vă faceţi planuri în intervalul 2 – 9 septembrie 2017! Nu există dubii! Pentru a gândi liber şi frumos, pentru a vă păstra coloana vertebrală dreaptă, pentru a putea privi viaţa drept în ochi şi a-i da o replică inteligentă, aveţi nevoie de teatru!!!

Program FITIC 2.0, între 2 și 9 septembrie 2017

Sâmbătă, 2 septembrie 2017

13.00 - Bullets Over Lipscani (Godot Café Teatru) - Sala Mare. Cu: Dan Rădulescu, Smaranda Caragea, Cătălin Babliuc. Regia: Eugen Gyemant

14.00 - Deschidere Festivalul Internațional de Teatru Independent Constanța - conferință de presă - Sala Mozaic

16.00 - Bufonii (Compania TELI) - Sala Mare - în concurs

18.00 - Sâmbătă: averse! (Asociația Jamais Vu) - Sala Studio - în concurs

20.30 - Dineu cu proști (Teatrul Național “I.L. Caragiale” București) - Sala Mare. Cu: Horațiu Mălăele, Ion Caramitru, Medeea Marinescu / Aylin Cadîr, Alexandru Bindea, Costina Cheyrouze/ Teodora Mareș, Dorin Andone / Tomi Cristin, Alexandru Georgescu. Regie: Ion Caramitru

Duminică, 3 septembrie 2017

12.00 - Avioane de hârtie (Departamentul de Arte, Universitatea Craiova) - Sala Mare - în concurs

14.10 - Drama cum laudae (Trupa RaDa) - Sala Mare - în concurs

15.00 - De ce fierbe copilul în mămăligă (Compania Frau) - Sala Studio - în concurs

16.00 - Buzunarul cu pâine (Godot Café Teatru) - Sala Mare - în concurs

17.00 - “Romanul scriiturii. Fenomenologie și semiotică” - Workshop de dramaturgie (Sala Mozaic)

20.00 - Doi pe o bancă (Godot Café Teatru) - Sala Mare. Cu: Florin Zamfirescu, Tania Filip. Regie: Emanuel Pârvu

20.30 - Dureri fantomă (Teatrul de Artă București) - Sala Studio - în concurs

Luni, 4 septembrie 2017

12.00 - “Munca actorului cu sine însuși” - Workshop Arta Actorului - Sala Studio

14.00 - O noapte furtunoasă (Teatrul Arte Dell’Anima) - Sala Mare - în concurs

15.30 - “Arhitectura corporală” - Workshop Teatru-dans - Sala Studio

18.00 - I Love Democracy (Teatrul Spiritual) - Sala Mare -în concurs

20.30 - Erotopoetica. De la Eminescu la Baudelaire, cu Toma Enache, de la Maria Tănase la Edith Piaf, cu Jezebel - Sala Mare. Regia: Toma Enache

Marți, 5 septembrie 2017

12.00 - All over your face (#Reactor/ Reactor de creație și experimente) - Sala Mare -în concurs

13.30 - Un bărbat ș mai multe femei (Teatrul T.a.C.T.) - Sala Studio - în concurs

15.00 - Colonelul și păsările (Teatrul Coquette) - Sala Mare - în concurs

18.00 - Jurnalul lui Adam și al Evei (Godot Café Teatru) - Sala Mare - în concurs

19.30 - Captiv în teatru (Teatrul de pică) - Sala Studio - în concurs

20.30 - Noi 4 (Godot Café Teatru) - Sala Mare. Cu: Marius Manole, Lia Bugnar, Maria Obretin, Oana Tudor

Miercuri, 6 septembrie 2017

12.00 - Ce zile frumoase (Teatrul de sufragerie) - Sala Mare - în concurs

14.30 - Apoi o să crăpăm (Compania de teatru “Clepsidra”) - Sala Mare - în concurs

18.00 - ADN (Bonobo) (UNATC “I.L. Caragiale” București) - Sala Mare - în concurs

19.00 - Complet Alb (Asociația ARTES, în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor, filiala Iasi) - Sala Studio. Distribuție: Andreea Darie, Alexandru Dobynciuc, Andreea Enciu, Ancuța Gutui, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Cătălin Ștefan Mândru, Daniel Onoae. Regie: Octavian Jighirgiu

20.45 - Singularity (coproducție Teatrul Mic - Teatrul de Artă București) - Sala Mare -în concurs

Joi, 7 septembrie 2017

12.00 - D’ale carnavalului (C. Toma) - Sala Mare - în concurs

13.30 - Elida - Asociația Artiștilor Anonimi (Teatrul din Mansardă) - Sala Studio - în concurs

15.15 - Cameristele (Universitatea de Arte “George Enescu” Iași) - Sala Studio - în concurs

16.30 - Love, mon amour (Teatrul Mic Sibiu) - Sala Mare -în concurs

17.00 - Tu cine ești? (Teatrul Portabil) - Sala Studio -în concurs

19.45 - Lasă-mă să… OM! (Teatru FiX) - Sala Studio -în concurs

20.30 - Varșovia: ghid turistic (Teatrul Evreiesc de Stat) - Sala Mare. Cu: Maia Morgenstern, Claudiu Istodor, Rudi Rosenfeld, Natalie Ester, Viorica Bantas. Regie: Eugen Gyemant

Vineri, 8 septembrie 2017

12.00 - Dust/Praf (The Puppet Arts Program at The University of Connecticut and Connecticut Repertory Theatre) - Sala Mare - în concurs

15.15 - Pușlamaua (Trupa Strengar) - Sala Studio - în concurs

16.00 - Grooming (Compania Start) - Sala Mare -în concurs

17.00 - 4 femei la poliție (Teatrul Particular Brașov) - Sala Studio - în concurs

18.00 - Mioritza (Frilensar&Teatrul LUNI de la Green Hours) - Sala Mare -în concurs

19.30 - Trei în dormitor (Trupa de Teatru Punct) - Sala Studio - în concurs

20.30 - Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule? (Teatrul ACT) - Sala Mare. Cu: Marcel Iureș si George Mihăiță. Regia: Alexandru Dabija

Sâmbătă, 9 septembrie 2017

12.00 - One Life Show (Teatrul Ararat) - Sala Studio - în concurs

13.30 - Lasă-mă să te sărut (Teatrul de Pică) - Sala Studio. Cu: Antonio Mincă, Sebastian Ghiță, Gabriela Alexandru, Lavinia Alexandru, Tudor Sicomas. Regia: Tudor Sicomas

15.00 - “Spațiul și timpul teatrului. Bugetar vs independent” - Conferință de specialitate - Sala Mozaic

17.00 - Moftul Român - Sala Mare. One man show Lari Giorgescu

18.30 - Gala FITIC - Sala Mare

20.30 - PODU’ - Sala Mare. Cu: Horațiu Mălăele, George Ivașcu, Meda Victor. Regia: Horațiu Mălăele