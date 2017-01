Flagrant în Ovidiu! Prins în timp ce oferea mită unui polițist!

00:10:50 / 03 Iulie 2016

mda

de cand s-a facut curatenie in Politia Ovidiu acum nemernicii ce au mai ramas o pun de flagrante ca sa creasca in ochii cui ? in ai mei sunt la fel de lepre ! Din clipa in care te duci la ei cu problema ce o ai realizezi ca sunt lepre ce nu le pasa de cetatenii cinstiti sau aflati la necaz. Sa fii victima unor nelegiuiti , sa apelezi la politia de acolo si sa fii tratat cu lehamitea lor politieneasca ... sorry dar politia Ovidiu are nevoie de o curatenie totala !