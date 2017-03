FMI-memorie-scurtă ia la palme guvernul

După Consiliul Fiscal, mai multe asociații ale oamenilor de afaceri, camere de comerț româno-americane & germane, diverși analiști economici și bănci locale, regionale, continentale și mondiale, iată că a venit și rândul șefului suprem, FMI, să ia la ture Guvernul Grindeanu. Save the best for last? „Reducerile succesive de impozite și taxe, majorările salariale ce depășesc creșterile de productivitate și volumul redus al investițiilor publice de calitate încep să amenințe realizările din ultimii ani și restrâng creșterea potențială a economiei românești“, a declarat vineri șeful misiunii FMI pentru România, Reza Baqir. În opinia sa, se impune reorientarea politicilor dinspre stimularea consumului către sprijinirea investițiilor. Vise, taică! Baqir a mai adăugat că modificările legislative succesive au rigidizat structura bugetului, făcându-l mai puțin rezistent la șocurile și vulnerabilitățile care pot apărea - „Este mai ușor să reduci impozite și taxe, dar este mult mai greu să le majorezi. La fel, este mai ușor să crești salariile în sectorul public, dar mult mai greu să le reduci“. Ești sigur, domn' Baqir? În 2010 n-a fost. Atunci a crescut TVA de la 19 la 24% fix peste noapte. Și-n același stil s-au tăiat salariile și pensiile. Și, ironia sorții, totul s-a făcut cu binecuvânarea Fondului. Să fie ăsta un semn că ne paște un nou acord „preventiv“?