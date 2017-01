Fostul primar din Mihai Kogălniceanu, la un pas de a fi luat la bătaie

12:53:16 / 01 August 2015

Rusine consilieri Psd!

Cum pot fi atat de nesimtiti?stim cu totii cum au dat ei anl! Pe bani grei!De ce stau in functie pe banii nostri daca nu fac nimic pentru comuna noastra!Balamace are trei case si vrea anl pentru baiatul sau!Curva de tataroaica care nu a muncit o zi in viata ei, dar traieste foarte bine pe banii nostri( a vandut cele 4 hectare in cariera pe care i le-a dat fostul primar) vrea si ea anl!!Batausul de Ghita( de aia l-a lasat si nevastasa) vrea anl pentru fratisu! Ma mir ca nu a cerut anl si informatorul de toni!