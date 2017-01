Fructe şi legume pentru revitalizare

Piersicile, zemoase, dulci şi cu un aport caloric moderat, de numai 40 calorii la 100 de grame, sunt cele mai indicate fructe pentru remineralizarea organismului, mai ales după o zi caniculară încărcată de stres. O piersică are 87% apă, aşa că poate înlocui lichidul vital cu succes. Consumate dimineaţa, după ce au fost ţinute la temperatura camerei, nedecojite, în cure de câte trei zile, în loc de micul dejun, sunt extrem de hrănitoare. Piersicile au efecte benefice în tulburări digestive, constipaţie, boli de colon, eliminarea calculilor renali şi biliari, dezintoxicarea organismului. Pentru că sunt sărace în calorii, piersicile pot fi consumate fără rezerve şi de persoanele care ţin cură de slăbire. Strugurele este un aliment-medicament care se recomandă în tratarea unor afecţiuni precum reumatismul, guta, bolile de piele, dar şi în ulcer sau în curele de slăbire. Cura de struguri poate ajuta la eliminarea toxinelor acumulate în organism. Castraveţii sunt cele mai indicate legume pe vreme de caniculă. Au în compoziţie 95% apă, dar nu orice fel de apă, ci una pură, specială, pentru că e plină de vitamine şi săruri minerale. Ei pot fi mâncaţi fără probleme de persoanele care vor să-şi păstreze silueta. Nu conţin grăsimi, previn bolile şi tulburările de sănătate care apar frecvent atunci când se pierd prea multe kilograme într-un timp scurt. Dovlecelul are un conţinut caloric mic, de doar 26 de calorii la suta de grame, fiind o legumă eficientă în curele de slăbire. Fasolea verde, bogată în antioxidanţi, se recomandă, fără rezerve, în curele de slăbire. O porţie de 125 de grame de fasole verde are doar 40 de calorii, dar asigură 25% din necesarul zilnic de vitamina K, 20% din necesarul de vitamina C şi de vitamine din grupa B.