Gaze lacrimogene pentru imigranţi

Poliţiştii macedoneni au folosit, duminică, gaze lacrimogene asupra sutelor de imigranţi din tabăra de la Indomeni, care încercau să rupă gardul de la frontiera cu Grecia, potrivit unor surse din cadrul poliţiei elene, citate de ”Le Parisien”. Poliţia a folosit gaze lacrimogene atunci când imigranţii au încercat să rupă gardul, în contextul în care, de mai mult de o lună, peste 11.000 dintre ei cer deschiderea frontierei, fără succes, însă.

Pe de altă parte, se relatează că poliția britanică a salvat 15 migranți blocați în remorca unui camion, după ce un băiețel afgan de 7 ani a trimis un SMS angajatelor unei organizații umanitare, în care scria că nu mai are oxigen, relatează agenția DPA. Ahmed, un băiețel refugiat din Afganistan care a locuit în tabăra de la Calais, a călătorit clandestin într-un camion din Franța în Marea Britanie, s-a trezit blocat în remorca încuiată și și-a dat seama că nu mai putea să respire, a anunțat organizația Help Refugees, cu sediul la Londra.Ahmed a trimis imediat un SMS de pe telefonul său mobil către două angajate ale Centrului pentru Femei și Copii din tabăra de refugiați din Calais. Cu ajutorul organizației Help Refugees, cele două femei au luat legătura cu poliția britanică și au contribuit la lansarea unui răspuns de urgență care în cele din urmă a salvat viața băiețelului și a altor 14 refugiați care călătoreau clandestin în remorca unui camion, a anunțat Help Refugees.Organizația a adăugat că salvarea celor 15 vieți se datorează, în parte, capacității acestui copil de a înțelege gravitatea situației în care se afla, dar și faptului că cele două angajate i-au dat băiatului un telefon mobil, cu minute incluse și având salvate în memorie numere de urgență. Totodată, cele două femei l-au instruit pe micul refugiat și i-au spus să le contacteze dacă se va simți în cel mai mic pericol.

