Ghinion pentru jocurile de noroc. S-a supărat Fiscul!

ANAF are întotdeauna dreptate. Iar dacă n-are, tot are. Nu există comentariu la adresa Fiscului care să nu fie contrat imediat, iar cel al reprezentanților industriei jocurilor de noroc, care se plâng de impozitul minim din sector, nu face excepție - „La 11 decembrie 2013, ICCJ a admis recursul formulat de ANAF, în dosarul nr. 10248.1/2/2010, și a stabilit că impozitul pe venit de 5% se aplică asupra câștigurilor totale realizate (de o reclamantă - n.r.) din activitatea de pariuri sportive, fără ca ele să fie diminuate prin acordarea premiilor sau altor cheltuieli“. Deci impozitul nu-i ilegal și nici nu omoară cu bună știință contribuabilul onest, spun cei de la Fisc. Asta-i una. O altă problemă este că operatorii de jocuri de noroc nu mai vor controale, ei susținând că industria lor este direct monitorizată și tinde spre evaziune zero. Și pentru asta are un răspuns ANAF - „Inspecțiile fiscale la agenții economici din industria de profil se fac la solicitarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc“. Fiscul e supărat și pe presă, pentru că i-a citat doar pe patronii caselor de pariuri, refuzând să aștepte 30 de zile un răspuns oficial și de la ANAF. Dar uite că departamentul de comunicare se mișcă mult mai repede așa. Ziceți mersi. Eficientizarea asta a activității e moca; nu-i cazul de contract public-privat!

