Ghiozdane și rechizite gratuite pentru mii de elevi din Constanța!

Noul an şcolar care va începe în 11 septembrie va fi unul special pentru copiii din învățământul preșcolar, școlar și gimnazial din municipiul Constanța. Asta deoarece Primăria Constanța le acorda gratuit, începând de miercuri, 6 septrembrie, ghiozdane și rechizite școlare. De acest ajutor vor beneficia peste 30.000 de copii. „Acest cadou care vine din partea Consiliului Local Constanța este și în beneficiul părinților care trebuie să cheltuiască sume imense de bani la început de an școlar“, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău. Preșcolarii vor primi câte un rucsac din pluș care va conține: carte de colorat, creioane colorate - set de 12 bucăți, culori cerate - set de 12 bucăți, bloc de hârtie glasată, batoane țiplate din plastilină - set de 10 bucăți și planșetă/tăbliță specială pentru scris cu creion HB. La rândul lor, elevii din clasele I - IV vor primi un ghiozdan unisex care va conține, bloc desen A4 cu 16 file, 5 caiete A5 tip dictando cu 48 de file, 5 caiete A5 tip matematică cu 48 file, cutie acuarele cu 18 culori și penar complet echipat, în timp ce școlari din clasele V - VIII vor primit câte ghiozdan unisex care va conține 5 caiete A4 tip dictando cu 60 file, 5 caiete A4 tip matematică cu 60 file, penar și trusă geometrie. Cu acestă ocazie, Primăria Constanța urează tuturor elevilor constănțeni un an școlar plin de rezultate cât mai bune!