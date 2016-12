Gică Hagi și-a criticat din nou jucătorii

Fără victorie în play-off-ul Ligii 1, FC Viitorul este departe de echipa din sezonul regulat, despre care toată lumea spunea că joacă cel mai frumos fotbal din România. Elevii lui Gheorghe Hagi nu mai au aceeași atitudine, iar prestația de pe teren este de multe ori de-a dreptul jenantă. Totuși, în partida de sâmbătă cu FC Steaua București, disputată în etapa a 8-a și încheiată cu scorul de 3-0 (Varela 2, Chipciu 28, Tade 67) în favoarea bucureștenilor, gruparea de pe litoral și-a creat câteva mari ocazii de a marca și are scuza că a evoluat mare parte din repriza secundă în inferioritate numerică. Chiar și așa, la finalul întâlnirii, Gică Hagi și-a criticat jucătorii, acuzându-i că se comportă de parcă ar fi în vacanță.

„Sunt puţine de vorbit. Din păcate, este greu să explic dezamăgirea. Este mare, mare. Nu am crezut că putem ajunge în situaţia asta.Mai rămân cu două lucruri bune: copiii care au intrat și care au jucat fotbal, dar, din păcate, este mare dezamăgirea. Nu am cuvinte. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu pot explica asta. Le-am zis şi lor. Orice aş zice la cald e dureros, dezamăgitor. Asta e viaţa, mergem înainte. Noi, din păcate, în momentul de faţă, ne facem de râs. Mai sunt două meciuri, ne prezentăm şi vedem ce iese. Este o dezamăgire totală. Cum a arătat echipa în sezonul regulat şi cum arată acum... Tot ce am făcut în iarnă nu a fost bun. Este clar că o să facem o analiză mare. Este important să vedem pe ce drum o luăm, cu cine o luăm şi ce o să facem. Când ai totul în buzunar, probabil că este vacanţă. Sunt în vacanţă, dar eu m-am dus la muncă. Am muncit şi nu primesc nici bani. Ei au salarii, sunt bine plătiţi și au prime, bonusuri”, a declarat managerul tehnic al formației de pe litoral, care l-a certat pe Florin Tănase pentru că a dat interviuri fără acceptul său.

DEZMINȚIRI ÎN SERIE

La fel de supărat s-a arătat Gică Hagi și în privința zvonurilor care anunțau faptul că a demisionat din funcția de manager tehnic al constănțenilor și că va pleca din vară la formația rusă Rubin Kazan: „Nu e sigur nimic în momentul de față. Cine v-a zis-o s-a grăbit. Există o posibilitate, dar proiectul meu e important și nu am cum să nu fiu lângă el, pentru că-i al meu. Pot să discut cu oricine, dar nu am semnat și nici nu mi-am dat demisia, doar nu mai vreau să stau pe bancă, vreau să-i văd de sus, din tribună”.

Declarația sa a fost întărită de comunicatul postat duminică pe site-ul oficial al FC Viitorul: „Gheorghe Hagi nu şi-a dat niciodată demisia de pe banca tehnică a Viitorului; Gheorghe Hagi este în continuare managerul tehnic al echipei FC Viitorul, pregăteşte zi de zi echipa şi va duce la bun sfârşit un sezon ce va fi încununat cu prima participare din istorie în cupele europene a unei echipe constănţene de fotbal; aşa cum a procedat şi în precedentele două partide, în ultimele două etape ale Ligii 1 Orange, Gheorghe Hagi nu va lua loc pe banca tehnică şi va privi meciurile echipei sale din tribună”.

Citeşte şi:

FC Viitorul vrea să spele rușinea din play-off

FC Viitorul continuă seria rezultatelor negative din play-off

Oferte generoase pentru Gică Hagi

Analiză dură făcută de Gică Hagi la adresa elevilor săi